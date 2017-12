Ce surprize ne rezervă vremea în următoarele zile, la Constanța?

Meteorologii anunță în următoarele 3 zile o vreme relativ frumoasă, la malul Mării Negre. Astfel, vineri, 3 noiembrie, se anunță temperaturi maxime cuprinse între 12 și 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C; sunt posibile precipitații. Sâmbătă, 4 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 15 grade C, iar minimele între 4 și 9 grade C. Modificări termice nu vor fi nici duminică, 5 noiembrie; temperaturile maxime se vor înregistra în intervalul 13 și 15 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 10 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări.