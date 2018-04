Ce trebuie să facem cu lumânarea folosită în noaptea de Înviere

09:56:18 / 22 Martie 2018

Metodă de aprins lumânări

Ultima dată când am aprins o lumânare candelă cu ardere indelungata in casă , am uitat-o aprinsă peste noapte. Mă mir că nu s-a întâmplat nimic. De atunci, aprind lumânări numai la biserică si la cimitir iar candela de Paste o sting cum ajung acasă. Ulterior, o aprind si o las aprinsă la biserică in locul destinat pentru vii.