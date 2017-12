Ce trebuie să faci dacă vrei tichete de masă gratuite de la Primărie

09:00:27 / 02 Noiembrie 2016

Care respect.

Respect inseamna sa dai la persoane care cu adevarat au nevoie de aceste tichete.Dar cand primesc tichete si tineri de 27 de ani care sunt buni de munca si se multumesc cu alocatia copiilor si ajutorul social al sotiei,si nu vor sa mearga la munca,tot respect se numeste? Cum primesc aceste ajutoare cum se pune de un chef de zile mari ,iar copii o luna de zile iar fac foamea.Chiar cei de la asistenta sociala nu verificai prin vecini daca tot ce declara este adevarat?Dupa ce termina tichetele si banii pe tigari si bautura ,o trimite pe nevastasa la cersit in fata bisericii cu un copil de mana.La ajutorul de caldura subventia este de 90% chipurile ca sunt amarati.Acest mod de viata nu se numeste respect ,se numeste desconsiderare fata de restul persoanelor care muncesc cinstit,dar care depasesc cu cativa banuti limita venitul legal .Acum un an si ceva au primit de la bulgari 45.000 lei si te intrebi ce au facut cu ei in afara de asi anvelopa apartamentul,asa cum s-a priceput respectivul .Si toate aste pentru ca nu sunt casatoriti legitim.Ma intreb,primaria constanta de cate asemenea specimene ar grije?