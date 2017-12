CEC (Bank) să „este“, oare? Este 33 milioane de „pește“

Rata creditelor neperformante la CEC Bank se situează, în prezent, la 11,5 - 12%, peste media sistemului bancar (10%), a declarat joi președintele băncii, Radu Ghețea - „E o medie, adică avem bănci care au mai mult și altele care au mai puțin. Noi am demarat procesul de reducere a creditelor neperformante în urmă cu 18 - 24 luni“. Ghețea a mai spus că, la 11 luni, profitul CEC este de peste 33 milioane lei; estimarea pentru 2017 are... trei cifre (100 milioane, 200? Vom vedea). La CEC se pregătește, printre altele, și selecția unui nou Consiliu de Administrație. De notat că, recent, auditorii de la KPMG au dat opinie cu rezerve pentru rezultatele financiare ale CEC Bank. Ce înseamnă asta? Păi, în traducere liberă, CEC Bank ar fi, de fapt și de drept, pe minus. Iată și bazele opiniei KPMG, extrase din raportul în cauză - „Ajustările pentru deprecierea creditelor și avansurilor acordate clientelei (nota 17 din raport, respectiv circa 13.415.447 mii lei) au fost determinate în baza unor estimări și judecăți semnificative cu privire la valoarea actualizată a fluxurilor de numerar așteptate a fi recuperabile de la clienți. Ele nu reflectă, în înțelegerea noastră, în mod adecvat, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate IAS 39, următoarele aspecte: condițiile actuale de piață pentru valorificarea garanțiilor (inclusiv lichiditatea redusă a pieței respectivelor garanții), prețurile la care s-au încheiat tranzacții recente în piață și nivelul limitat al ofertelor efective și angajante pentru ele, lipsa unui istoric semnificativ de recuperări realizate de bancă (...)“. Să traducem din nou - realitatea e complexă, bă, și are multe aspecte; viața-i grea, ce naiba! Avocatul Gheorghe Piperea notează că a auzit pe cineva spunând că CEC este o bancă folosită politic în tot felul de malversațiuni financiare - „Pe bune? Singura noastră bancă de stat, folosită politic? Neah. Nu se poate așa ceva! Nu se confundă conducerea sa executivă cu șefimea lobby-ului bancar? Neah. Eu nu cred, dom'le! Girafa nu există, de vreme ce Bogdan Olteanu (ex-vice BNR) nu a văzut-o vreodată. Și nici nu o să o vadă prea curând, de vreme ce e un pic reținut la domiciliu“.