Cei mai ascultați cântăreți pe Spotify

Platforma internațională de streaming muzical Spotify a dezvăluit clasamentele anuale ale celor mai populare piese și celor mai ascultați artiști în 2015, precizând că 75 de milioane de utilizatori au ascultat peste 20 de miliarde de ore de muzică în acest an.

Rapperul canadian Drakea depășit 1,8 miliarde de accesări în 2015 ale unui număr de 46 de milioane de ascultători, iar Rihanna a depășit un miliard de ascultări de la 57 de milioane de ascultători.

Cu peste 59 de milioane de ascultători în 2015 și peste 3 miliarde de ascultări până în prezent, cântărețul britanic Ed Sheeran, primul în clasament anul trecut, a devenit artistul cel mai ascultat din istoria platformei Spotify. Cu 60 de milioane de ascultători, cel mai ascultat album al anului este ”Beauty Behind the Madness” al solistului canadian The Weeknd, urmat de compatriotul său Drake, cu ”If You're Reading This It's to Late”. Justin Bieber, canadian și el, a înregistrat cele mai multe ascultări într-o zi, pe 13 noiembrie, ziua lansării celui de-al patrulea album al său, ”Purpose”, cu 36 de milioane, stabilind astfel un record. DJ-ul norvegian Kygo a fost desemnat artistul emergent al anului, hiturile sale ”Firestone” și ”Stole the Show” atingând un miliard de accesări. Cea mai virală piesă din 2015 este ”Sugar”, a DJ-ului german Robin Schulz, cu solistul Francesco Yates, urmată de ”Hotline Bling”, a lui Drake.

Citește și:

Rihanna a anunțat datele turneului său mondial

Katy Perry a dat lovitura la încasări

Kanye West, acuzat de plagiat

Rihanna trece la actorie

Justin Bieber, marele câștigător la gala MTV Europe Music Awards

Surpriză a la Adele