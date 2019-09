Cele 10 proiecte ale lui Teodorovici

Biroul permanent al Senatului a discutat, marți, cele zece propuneri legislative iniţiate de ministrul Finanţelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, şi a dat termen pentru raport în comisiile sesizate marţea viitoare, astfel încât în plenul de miercurea viitoare să fie supuse dezbaterii şi votului în plenul Senatului, inclusiv propunerea vizând taxarea pensiilor speciale. Întrebat de ce au fost depuse la Senat proiectele care erau deja în dezbatere publică la nivelul Guvernului, Teodorovici a spus: "E un lucru bun să fie şi în Parlament discutate şi adoptate, mai ales că vorbim de Cod fiscal, procedură fiscală, pensii speciale. Toate aceste iniţiative au avut avize de la Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ. (...) Este un plus că discutăm şi în Parlament". El a explicat că s-a convenit la Guvern ca aceste proiecte să fie discutate şi adoptate în Parlament. "În Parlament se consideră că a fost deja parcursă partea de dezbatere publică. (...) Este printre primele dăţi când astfel de măsuri din zona economică sunt susţinute de întreg mediul economic. Toate aceste proiecte sunt lucrate la Ministerul Finanţelor Publice. Am văzut anumite frustrări în spaţiul public că aş fi depus proiectele pe persoană fizică, ceea ce nu este corect. Nu contează cum trece un act normativ. Toate aceste 10 acte normative aduc un plus în economie. Sunt convins că vor fi susţinute aceste acte normative şi din partea altor grupuri parlamentare (n.r. în afară de PSD)", a adăugat Teodorovici. Ministrul a menţionat că prin adoptarea celor 10 proiecte nu vor fi aduşi prea mulţi bani la buget în acest an. "Sunt câteva măsuri care îşi vor produce efectul de la 1 ianuarie 2020, cum ar pensiile speciale (n.r. - taxarea pensiilor speciale), bacşişul, acciza la tutun şamd", a mai spus Teodorovici. El a precizat că, în privinţa accizării băuturilor cu conţinut mare de zahăr, Ministerul Sănătăţii va decide dacă va fi promovată o astfel de măsură. Referindu-se la proiectul care prevede taxarea pensiilor speciale, Teodorovici a spus: "E o măsură de justiţie socială. Au ocazia să voteze în Parlament. Mai sunt în Parlament două iniţiative (n.r. - cu aceeaşi temă). Ele se pot conexa, astfel încât să iasă cea mai bună formulă. Noi, la Finanţe, am propus un mecanism foarte corect. Nu se atacă (n.r. - taxează) partea de contributivitate (n.r. - din pensie). Sper să fie un vot săptămâna viitoare şi pe această iniţiativă legislativă", a menţionat senatorul PSD. Eugen Teodorovici, propune, într-o iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, depusă la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse între 7.000 şi 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depăşeşte 10.000 de lei cu 50%.