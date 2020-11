Centrele comerciale de tip „mall” vor avea activitatea suspendată inclusiv în zilele de sărbătoare legală;

Instituția Prefectului – Județul Constanța a recepționat, în urma propunerii de carantinare a municipiului Constanța, ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, prin care este instituită carantina zonală începând cu data de 20 noiembrie a.c., ora 20:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Suplimentar celor propuse prin CJSU și acceptate de DSU, au fost introduse următoarele prevederi:

„Nu dorim să punem frână economiei. Așa cum am declarat în toate aceste zile, nu am făcut o listă exclusivă de bunuri și activități esențiale. Lăsăm la latitudinea cetățenilor și apelăm la responsbilitatea fiecăruia în a se organiza corect și să-și limiteze deplasările pe cât posibil. Am dorit să lăsăm operatorilor economici o autonomie în desfășurarea activității, pentru că știm foarte bine cât de mari sunt efectele unor restricții totale pentru sectorul economic”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.