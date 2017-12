CFR se menține lider, după un succes controversat

Duminică seară, în derby-ul de clasament al etapei a 9-a din Liga 1 la fotbal, la Cluj s-au întâlnit ocupantele primelor două locuri. CFR a dispus de Craiova cu 2-1, la capătul unui meci în care arbitrul Adrian Comănescu a acordat câte o lovitură de pedeapsă fiecărei echipe, ambele foarte ușor. Dacă la ținerea comisă de Tiago Ferreira asupra lui Deac ar mai exista circumstanțe de penalty, duelul dintre Mario Camora (CFR) și Andrei Burlacu (CSU Craiova) a fost absolut regulamentar! La penalty-ul acordat clujenilor, Comănescu i-a acordat inițial cartonaș galben portughezului, dar a revenit peste câteva momente, chiar înainte de executarea loviturii de pedeapsă, și i-a arătat cartonașul roșu.

Să mai spunem că golul senegalezului Ibrahima Balde a venit după o gafă uriașă a portarului Nicolae Calancea, în rest autorul unei prestații excelente la Cluj. Craiova, care a suferit prima sa înfrângere din acest campionat, a avut două bare, ultima în prelungiri! Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a fost trimis în tribună în minutul 30, pentru proteste.

Rezultatele și programul etapei a 9-a din Liga 1:

FC Botoșani - Astra Giurgiu 1-3 (L. Buș 31 - R. Moise 44, Belu 71, Balaure 86)

Juventus București - CSM Poli Iași 2-2 (Dzalamidze 3, Măzărache 33 - Platini 18, A. Cristea 27) - s-a jucat la Ploiești

FC Viitorul - FCSB București 1-0 (Eric 31)

ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe - FC Voluntari 0-3 (Tudorie 63, 86, 90) - s-a jucat la Brașov

CFR Cluj - CS Universitatea Craiova 2-1 (Culio 40-penalty, Balde 64 - Gustavo 81-penalty)

Luni 11 septembrie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna

ora 20.30: FC Dinamo București - ACS Poli Timișoara (stadion Dinamo, București)

Toate partidele sunt televizate în direct pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament:

1. CFR Cluj 22p (golaveraj: 18-6)

2. CS Universitatea Craiova 18p (12-5)

3. Astra Giurgiu 18p (13-6)

4. FCSB 18p (12-7)

5. FC Botoșani 16p (14-10)

6. FC Dinamo București 15p (12-6)

7. ACS Poli Timișoara 13p (9-9)

8. FC VIITORUL 11p (6-7)

9. CSM Poli Iași 10p (6-10)

10. ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe 9p (7-15)

11. FC Voluntari 8p (8-12)

12. Juventus București 6p (9-15)

13. Gaz Metan Mediaș 4p (4-16)

14. Concordia Chiajna 2p (5-11)

