Chiru, Mitroi, Hânsă și Urdea, excluşi din cursa pentru locale

07:33:27 / 06 Februarie 2016

OAMENI DE VALOARE NU CRITERII

Avand in vedere ce au facut partidele timp de 26 de ani , ne determina sa privim cu neincredere asa zisele criterii de integritate care, dupa parerea noastra , au menirea sa nu se schimbe nimic in politica romaneasca . Selectia candidatilor nu trebuie sa faca rabat de la calitate . Ce spune alegatorul cand vede ca alaturi de mult trambitatul amiral Chitac , pe lista se afla Tararache . Partidele nu sufla o vorba despre alte aspecte la fel de grave ca de ex. oportunismul , mediocritatea, imoralitatea etc.Retinem declaratia amuzanta a dlui Hansa din care rezulta ca ar exista primari care muncesc pentru binele public , ca el de ex.sau Mazare , si care drept rasplata se aleg cu mai multe dosare penale . Cum crede un partid ca ne va putea convinge de bunele sale intentii atata timp cat un gunoi politicianist adus de ape tulburi de la alte partide , ca Tararache , trecut pe lista candidatilor , ca va avea succesul dorit in campania de alegere a primarului Constantei ? A auzit PNL de teoria ca rezultatul oricarei actiuni depinde de elementul cel mai slab ? Racheta Americana in valoare de miliarde , cu echipaj uman a explodat din cauza unei garnituri de cateva sute de dolari . PNL nici nu trebuia sa aduca in discutie numele unora ca Chiru , Hansa , Tararache . Pana acum , atat partidele cat si liderii acestora n-au inteles ca politica , puterea , nu creaza numai drepturi ci si indatoriri si ca omului politic trebuie sa fie fara pata , sa nu i se poata reprosa nimic . Cu cat omul se ridica mai sus pe scara sociala, cu atat i se imputineaza drepturile si i se inmultesc indatoririle . Chestia cu prezumtia de nevinovatie nu tine , este o gaselnita menita sa incurajeze ticalosia politicianista si coruptia