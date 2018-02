Cine a câştigat ultima semifinală Eurovision România!

Duminică, 18 februarie, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR+, juriul Eurovision România a decis, la Sighişoara, câştigătorii spectacolului care a încheiat seria semifinalelor Selecţiei Naţionale. The Humans, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici s-au clasat pe primele trei locuri şi vor merge mai departe, în Marea Finală a concursului din 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.

Alături de câştigătorii serii, în Marea Finală vor mai concura Feli, Alexia & Matei, Jukebox feat Bella Santiago, Echoes, Eduard Santha, MIHAI, RAFAEL & Friends, Erminio Sinni & Tiziana Camelin, Xandra, Vyros, Claudia Andas şi TIRI. „Mă bucur din toată inima că juriul a apreciat show-ul şi piesa şi că m-am calificat în ultimul act al Selecţiei Naţionale. Sincer, am avut emoţii. Sper să fac o impresie cât mai bună în Marea Finală“, a mărturisit Teodora Dinu.

Show-ul a avut loc la Sala de spectacole "Mihai Eminescu" din Sighişoara, iar concurenţii au cântat pe scena unde, în urmă cu aproape nouă decenii, George Enescu susţinea un concert memorabil. A fost, totodată, şi cea mai mică scenă pe care a fost organizat un spectacol Eurovision România, un alt aspect inedit al semifinalei de la Sighişoara.

Clasamentul semifinalei este următorul:

The HUMANS ("Goodbye") 58 de puncte

Teodora Dinu ("Fly") 50 de puncte

Dora Gaitanovici ("Fără Tine") 42 de puncte

Sergiu Bolota ("Every Little Thing") 28 de puncte

Denisa Trofin ("Tears") 28 de puncte

Iliana ("I Won't Lie") 21 de puncte

Manuel Chivari ("Somebody To Love") 20 de puncte

Alexandru Ungureanu ("Sail With Me") 17 puncte

SAVE ("All We Need") 14 puncte

Evermorph ("Live Your Life") 9 puncte

Maria Suciu ("Sweet Nothing") 2 puncte

Tomher Cohen ("Baby You're The Only One") 1 punct

Marea Finală va avea loc la Bucureşti, în Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.