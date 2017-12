Cine a inventat internetul? Va decide justiția engleză!

O companie din Nevada, Unwired Planet, susţine că a inventat internetul pentru dispozitivele mobile şi a chemat în justiţie Samsung Electronics, Huawei Technologies şi Google, cărora le cere plata de drepturi de proprietate intelectuală, relatează Bloomberg. Unwired Planet (evaluată la 85 milioane dolari), care are sediul peste râu de cartierul cazionurilor din Reno, deasupra unui restaurant italian, are numai 16 angajaţi şi niciun produs. Deţine însă un portofoliu de peste 2.000 de brevete, majoritatea cumpărate de la compania Ericsson, despre care susţine că sunt fundamentale pentru comunicaţiile mobile. Săptămâna viitoare, la Londra, va începe primul din cele şase procese intentate de compania americană, care vor dura mai mult de un an.