Cine sunt ambasadorii ambasadori speciali ai celebrului teatru Old Vic

Judi Dench, Julie Walters, Ian McKellen şi Ben Kingsley se numără printre actorii care au fost desemnaţi ambasadori speciali ai celebrului teatru londonez Old Vic, care va sărbători în luna mai împlinirea a 200 de ani de la înfiinţare, informează Press Association. Ambasadorii vor susţine monologuri, vor vorbi despre importanţa teatrului şi vor participa la o serie de evenimente ce vor fi organizate pentru a marca acest bicentenar. Maxine Peake, cunoscută din serialul "Black Mirror", va fi curator al unei serii de monologuri, "One Hand Tied Behind Us", cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii şi a împlinirii a 100 de ani de la adoptarea Legii din 1918 pentru Reprezentarea Populară din Marea Britanie. Actorul Bertie Carvel, care joacă în "Doctor Foster", va alerga la Maratonul de la Londra pentru a strânge fonduri pentru acest teatru, în timp ce Helen McCrory, cunoscută pentru rolul din serialul "Peaky Blinders", va coordona un atelier de actorie pentru tineri artişti.

Judi Dench, Ralph Fiennes, Glenda Jackson, Daniel Radcliffe se numără printre starurile care vor lectura o serie de mesaje aniversare adresate teatrului Old Vic în timpul săptămânii de evenimente dedicate acestei instituţii, în luna mai.

Printre alte personalităţi care au fost desemnate ambasadori ai teatrului Old Vic se află Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Dominic West şi Lesley Manville.

Teatrul Old Vic a deschis recent un program de tutorat care oferă angajaţilor săi posibilitatea de a-şi exprima îngrijorările în privinţa comportamentului unor colegi la locul de muncă, după ce mai multe acuzaţii de hărţuire sexuală au fost formulate împotriva fostului director artistic al instituţiei, actorul Kevin Spacey, care a colaborat cu instituţia londoneză în perioada 2004 - 2015.