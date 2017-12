Cine-a pus podul în drum, ăla-i bistrițean nebun

Primăria Bistrița a cheltuit peste un milion de euro de-mprumut, în 2016, ca să construiască un pod peste râul cu același nume, însă podul nu poate fi folosit, pentru că suntem în România, iar municipalitatea n-a ajuns la o înțelegere cu proprietarii terenurilor din zonă. Desigur, te-ai fi gândit că a discutat cu ei înainte de a accesa un credit pentru zece ani, corect? Nope! Lucrările au început în martie 2015, cu termen de execuție de 18 luni, însă nici până azi nu au fost finalizate. Primăria spune că a încercat să obțină acordul proprietarilor din zonă, pentru amenajarea unei străzi noi, dar s-a lovit de refuzul categoric al cetățenilor. Alternativă? Reabilitarea unei străzi aflate pe malul apei. „Normal ar fi fost să ne apucăm și de strada Faleză, din 2015, când au început lucrările la Podul Berăriei, dar eu nu am crezut că nu mă voi înțelege cu oamenii care au terenuri acolo. A fost o singură persoană care s-a opus și nu am putut ajunge la un acord cu ceilalți proprietari. Așa că varianta de a face drumul în continuarea podului a picat, pentru că ne-ar fi așteptat cel puțin cinci ani de procese cu exproprierile“, spune primarul Bistriței, Ovidiu Crețu. Pentru realizarea accesului pe pod și reabilitarea străzii în cauză, autoritățile vor cheltui încă 300.000 euro din bugetul local. Până în 2018, podul rămâne în conservare. Alți bani, altă distracție.