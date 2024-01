Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că reorganizarea sistemului bugetar se va face într-un timp "record", dar nu se va realiza "inconştient", "pe colţul unei mese".



Premierul a fost întrebat de ce a amânat cu şase luni reorganizarea instituţiilor statului.

"Am spus ieri în discurs, cu adevărat, un pic acoperit. Am avut o singură greşeală, în loc de Coreea de Sud am spus Coreea de Nord, am văzut că m-aţi penalizat, mă bucur pentru acest lucru, pentru că, de aceea, există presă. Nu cred că puteam în decurs de trei săptămâni să termin reorganizarea sistemului bugetar, lucru care nu s-a făcut de 30 de ani, la fel ca la ANAF. În schimb, am promis foarte clar că voi începe de anul acesta. Am o promisiune cu Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii. (...) Sunt în transparenţă deja. Vă spun, numai la Ministerul de Finanţe erau 186 de acte normative la avizat. Trebuia să fac o organizare internă, administrativă a Guvernului şi veţi vedea şi avea o surpriză. Plăcută, din punctul meu de vedere. Această reorganizare se va face într-un timp record. Nu vreau să o fac inconştient, pe colţul unei mese", a explicat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.