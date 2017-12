Clădirea Lloyd\'s din Londra, preluată de chinezi

Grupul chinez de asigurări Ping An a preluat de la banca germană Commerzbank cunoscuta clădire Lloyd\'s din cartierul financiar City din Londra, un turn de 14 etaje cu înălţimea de aproape 100 de metri, pentru 260 de milioane de lire sterline, circa 300 de milioane de euro. Ping An este prima companie chineză de asigurări care investeşte pe piaţa imobiliară londoneză, fiind a treia companie de asigurări de viaţă din China după numărul clienţilor. Lloyd\'s Building, construită în anii \'80, este cunoscută pentru designul întors pe dos, cu lifturile şi instalaţiile metalice pentru serviciile de apă şi climatizare plasate pe exteriorul clădirii. Clădirea, proiectată de reputatul arhitect Richard Rogers, de numele căruia se mai leagă şi Centrul Pompidou de Paris, Domul Millennium de la Londra sau sediul Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, este în prezent sediul companiei Lloyd\'s of London, cea mai mare piaţă de tranzacţii de asigurare-reasigurare din lume. Ping An este a treia companie de asigurări de viaţă din China, după numărul clienţilor.

Investiţiile asiatice în proprietăţi din cartierul financiar londonez au crescut puternic în ultimii trei ani, de la 135 de milioane de lire sterline în 2009 (3,3% din piaţă) la 1,25 miliarde de lire, anul trecut. În primele trei luni ale acestui an, suma se ridică la 595 de milioane de lire sterline, reprezentând jumătate din piaţă, potrivit estimărilor companiei de consultanţă Jones Lang LaSalle. China Investment Corporation, fondul suveran al Guvernului chinez, a preluat anul trecut şi sediul din Londra al grupului german Deutsche Bank, pentru 250 de milioane de lire sterline.

CENTRU AL TRANZACŢIILOR Competiţia pe capitalul chinezesc este dură. Oraşul elveţian Zürich vrea să devină un hub european pentru tranzacţiile cu yuani, moneda Chinei, intrând astfel în competiţie cu centrele financiare Frankfurt, Paris şi Londra. „Este în interesul Elveţiei să aibă un centru al tranzacţiilor cu yuani în mijlocul Europei”, a declarat ministrul Economiei, Johann Schneider-Ammann, în timpul unei vizite la Beijing, în cadrul căreia a fost semnat un acord de liber schimb. Deşi nu au avut loc discuţii oficiale, oficialul elveţian a afirmat că speră ca ideea să prindă contur în următoarele luni.

Liderii Chinei, a doua mare economie a lumii, promovează folosirea mai extinsă a yuanului în comerţ şi finanţe la nivel internaţional, pentru a reduce dependenţa ţării de dolarul american. Zürich concurează cu Londra, Paris şi Frankfurt pentru poziţia de hub european, în timp ce băncile din Canada analizează un plan care ar trebui să facă din Toronto un centru al tranzacţiilor pentru America de Nord. Londra consideră că are un avantaj în faţa celorlalţi competitori, după ce Banca Angliei a semnat în iunie o linie de schimb valutar cu Banca Centrală a Chinei şi a devenit prima bancă europeană cu o astfel de facilitate cu statul asiatic. O organizaţie care reprezintă industria financiară din Frankfurt a anunţat că Banca Centrală Europeană va încheia un acord similar cu Banca Centrală Chinei, pentru până la 800 de miliarde de yuani, de patru ori mai mult decât Banca Angliei.