Coldea, pus la dispoziţie! SRI s-a sesizat după dezvăluirile lui Ghiță

13:11:26 / 13 Ianuarie 2017

political hak

Asa se intampla cand politicienii folosesc ,,serviciile''in scop personal in lupta cu adversarii politici.Sefii unor astfel de servicii au fost ,selectati cu mare atentie de catre cei care i-au propulsat.Le-au verificat loialitatea .I-au trimis la invatatura occidentala dincolo de ocean.De acolo au venit cu OK-iul.De aici si pana a ajunge in structurile superioare nu este decat un pas.,dar cu conditia sa fie ascultator,sa asculte tot si pe toti,dar sa retina numai ce este in avantajul ,,sponsorilor''.Asa se intampla ,dupa superpregatirea partenerial-strategica .La sponsorul care l-a bagat pe gaura tevii pentru a fi propulsat se adauga si cel care l-a pregatit ca om de incredere in parteneriatul strategic.Dar ce-mi place mie la politicianul anului si al tuturor timpurilor,Basescu?Nu recunoaste ca si el este partas la aceasta stare de contradictie,de haos,de minciuna si tradari.Interesant este ca si peste ocean ,Trump arata cu degetul la ale lui servicii,sa-si vada scopul si locul,sa stea in neutralitatea lor politica.Sa fi ajuns unda de soc pina in Romanaia,?Dupa cum a ,,promovat''don Colda,se pare ca o sa se intreaca in declaratii bomba cu Ghita.Dar daca se va adeveri cea ce spunea Tribunul,ca in afacerea ,,ziaristi recuperati''sau insusit niste bani de catre .....??Dar,ce vorbesc eu?Poate starea asta de contradictii este o placere a unora de a continua ipocrizia sub stindardul sacru al democratiei exceptionalist -democrate.