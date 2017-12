Colțul Troll-ului - O tânără suedeză se scaldă-n ignoranță

Lumea vuiește - o tânără suedeză nevinovată și inocentă a fost salvată dintr-o tabără a Statului Islamic. Vai, săraca de ea! Ce nu știți este că mica tăntăloaică din Suedia a mers acolo de bunăvoie și nesilită de nimeni. Doar că mica vită, crescută în puf și învățată de la școală că e un fulg unic de nea (în cazul ei, doi fulgi + un apendice hamburgherizat) și că, dacă visezi frumos, și lumea e frumoasă și se schimbă, a mers în tabăra ISIS la îndemnurile finuțe ale prietenului ei terorist. Adică un islamist tânăr a vrăjit-o pe mica ignorantă să-și dea tot confortul uitării și să meargă cu el în Orientul Mijlociu. Și uite ce zice tânăra recuperată de armată, în timp ce flutură din ochii în care se citește acea ignoranță născută din prea mult bine - „Vai, era urât! N-aveam curent electric și nici apă caldă. Eu nici nu știam ce e aia ISIS, că am 17 ani și trăiesc în Suedia, unde ni se închid ochii din grădiniță. Oh, acel om era decapitat? Nu cred! Mi s-a zis că i se înlocuia capul cu unul mai bun. Poftim, femei violate? Nu făceau mulți bebe cu toți păroșii ISIS? OF, CE TRIST!“. Dar stai! Că partea tare abia acum vine. Mica vită suedeză n-a fost salvată acum pentru prima dată. Exaaaaaact... E a doua oară când fuge la ISIS din dragoste dusă la paroxism. Altfel spus, își merită soarta. Și nu că aș face lobby pentru violența în familie, doar că, în cazul de față, tare ar merge să-i tragă tac-su una peste fața aia ATÂT.DE.TÂMPĂ.