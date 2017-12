Colțul Troll-ului - Poarta morții iminente, în Faleză Nord!

În fața colorată a blocurilor de tablă Spectrum e o „plajă“. În fine, un teren viran de toată frumusețea, cu un drum improvizat în luni bune de rarele mașini care trec prin zonă în afara sezonului estival. Cum mergi spre sud, la capătul terenului viran, dai de un gard. E șantierul etern al cartierului de vile care nu vor fi vândute niciodată Fincogero (sunt niște puncte, dar mi-e lene să caut). Gardul are o poartă, legată, de la o zi la alta, cu diverse dispozitive - lanț cu lacăt, cordon de bicicletă etc. Are și sârmă ghimpată, are și plasă și e dus până în mare. Să nu treacă nimeni și nimic, pentru că de cealaltă parte este... plajă. Mergi frumos pe lângă Marele Zid Românesc al Fincogero și ajungi, la un moment dat, la o plajă nou-nouță, lungă/lată de câteva sute de metri. Domeniu public, da? În fine, oamenii rup gardul la fiecare două-trei zile, ca să treacă în voie pe acolo. Rapid apar paznicii din zonă (cartier sau plajă, cartier + plajă, greu de zis) și îl repară. Mai pun sârmă ghimpată, mai întăresc plasele. La plajă se coboară pe scară, la terenul viran se ajunge pe la căminul universității. La mijloc e gardul ăsta retardat. Că se rupe și trec oamenii și câinii e una. DAR ia d-aici: dacă cineva de pe PLAJĂ moare și trebuie să vină ambulanța? Dacă ARDE beach-barul și trebuie să vină pompierii? Or să aștepte să se miște paznicul gras ca să deschidă poarta? La pas, de la plajă la poartă faci cam 5 - 6 minute. Și de ce-i închisă, până la urmă? Să nu vină țăranii cu mașina la apă? Să nu se blocheze drumul? Nu e cumva ilegal să blochezi accesul pe domeniul public?