Colțul Troll-ului - Viitorul e roz, cu tentă mov (de la vânătăi)

Statul român, ca un stat modern care este el, e pregătit să împrumute peste 15,5 miliarde euro, pentru diverse chestii de importanță națională - plata unor eurobonduri cu scadență în 2016, emiterea de obligațiuni noi, consolidarea rezervei etc și etc. În plus, Finanțele vor să emită și să vândă noi titluri de stat, în valoare de circa 11 miliarde euro, fără a preciza destinația acestui nou împrumut. Putem intui, însă, unde vor merge banii, notează avocatul Gheorghe Piperea - „Se va acoperi gaura neagră creată în buget de proasta colectare. Important de observat este că, deși în decembrie 2015 aveam excedent, acum avem DEJA deficit bugetar care trebuie (re)finanțat cu împrumuturi. Bine, ce nu spune MFP este că, între timp, vreo două miliarde de lei au zburat spre subvenția preferată a statului, programul Prima Casă“. Și mai sunt multe aspecte interesante - titlurile de stat, în valoare de 11 miliarde euro, nu vor putea fi achiziționate decât în proporție foarte mică de către populație (posibil un miliard de LEI). Restul merge către bănci, fonduri de investiții, instituții financiare internaționale și alți băieți deștepți. „Bancherii vor primi de la statul român o dobândă minimă de 2,25% pe an. De cealaltă parte, bonificațiile la depozitele atrase de la români sunt sub 1% (și să nu uităm că Euribor și Libor dau cu minus acum!). Asta înseamnă că România e o bună vacă de muls, în condițiile deștertului de oportunități pe care băncile însele l-au creat (populația le urăște, firmele le evită). Vezi doar cum suprasubscriu de 2 - 3 ori bancherii orice emisiune de titluri de stat...“, mai spune Piperea. Refinanțarea unui stat e scumpă, căci trebuie să câștige cineva. Și-n plus, recuperarea se face pe spinarea sclavilor, pardon, contribuabililor. Austeritate, fiscalitate etc. S-a întâmplat în 2010, când ne-am împrumutat cu 20 miliarde euro de la FMI. Nu-i niciun motiv ca istoria să nu se repete. Vorba lui Piperea, viitorul arată roz, cu o tentă pronunțată de mov (de la vânătăi).