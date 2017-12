Concert cu „Simfonia destinului”

La Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, weekend-ul începe cu un concert simfonic sub bagheta dirijorului american Eldred Marshall, care va fi și solistul serii. În programul concertului care va avea loc astăzi, de la ora 19.00, se vor regăsi lucrări de: Evelyn Stroobach - Aria for Strings, Wolfgang Amadeus Mozart - Concertul nr. 20 pentru pian și orchestră în Re minor, KV 466 și Ludwig van Beethoven - Simfonia nr. 5 în Do minor, supranumită și „Simfonia destinului”. Biletele pentru acest eveniment se găsesc în vânzare la sediul Teatrului „Oleg Danovski”, la prețurile de 25, 30 și 40 de lei. Elevii și studenții vor plăti pe un bilet 15 lei, iar pensionarii - 20 de lei.

DIRIJOR ȘI PIANIST Eldred Marshall a început să studieze pianul la vârsta de șase ani, iar la șapte ani a cântat pentru prima dată în faţa publicului. La 16 ani, a debutat ca solist concertist în Concertul nr. 1 pentru pian, de Johannes Brahms, alături de orchestra simfonică din Victor Valley, Statele Unite ale Americii. De două ori a interpretat, fără partitură, Integrala celor 32 de sonate pentru pian de Beethoven: în Portland, în 2007, şi în San Francisco, în 2008. Licențiat în științe politice la Yale University, Eldred Marshall și-a obţinut masteratul în muzică, având dublă specializare: pian (2011, prof. Carol Leone) şi orgă (2012 prof. Larry Palmer), la Meadows School of the Arts din Texas, iar în 2013, a terminat cursurile de masterat în arta dirijorală, la clasa dr. Paul Phillips. În prezent, el este lector universitar al Academiei de Muzică din Dallas, Texas, și dirijor al Meadows Symphony Orchestra. Dirijorul și pianistul american Eldred Marshall s-a mai aflat la pupitrul orchestrei TNOB în ianuarie 2014.

VIOARA ȘI VIOLA, ÎN DUET Muzicianul s-a aflat și în mijlocul publicului, miercuri seară, la seara camerală care i-a avut protagoniști pe doi membri ai orchestrei simfonice a TNOB: violonistul Mitică Feraru și violista Adeline Penescu. „Am ales pentru programul din această seară lucrări mai puțin cunoscute din perioada premergătoare lui Mozart, fiecare instrument având rolul său solistic, la un moment dat. Am vrut să punem în valoare și lucrări care nu se cântă în mod curent”, a spus, la finalul duetului dintre vioară și violă, Mitică Feraru. În programul serii s-au regăsit lucrări de Ignaz Josef Pleyel, Antonio Bruni, Louis Spohr și Wolfgang Amadeus Mozart.