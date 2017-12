Constănțeanca Simona Halep se menţine pe locul 3 WTA

Jucătoarea Simona Halep, eliminată în turul doi la Roland Garros, pe menţine pe locul 3 în clasamentul WTA, în timp ce Andreea Mitu, care a ajuns în optimi la turneul francez, a urcat de pe poziţia 100 pe 68, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa, informează wtatennis.com. Halep are 6130 de puncte, iar Mitu are 820. Irina-Camelia Begu, eliminată în turul trei la Roland Garros, a urcat de pe locul 30 pe 29, ea având 1636 de puncte. Alexandra Dulgheru, care a acces în Franţa până în turul doi, a coborât de pe 51 pe 60, cu 917 puncte, iar Monica Niculescu, eliminată în primul tur la Roland Garros, a înregistrat o urcare, de pe poziţia 67 pe 61, cu 905 puncte. În top 200 se mai află Patricia Maria Ţig, care a coborât de pe 176 pe 180, cu 297 de puncte, Ana Bogdan, care de asemenea a înregistrat o coborâre (de pe 178 pe 183), cu 293 de puncte, şi Sorana Cîrstea, în coborâre de pe 144 pe 191, cu 271 de puncte. La dublu, Monica Niculescu a coborât de pe locul 49 pe 52 şi are 1545 de puncte, Irina-Camelia Begu se află pe poziţia 56, după o coborâre de două locuri, şi are 1405 puncte, Raluca Olaru a coborât de pe 56 pe 60, cu 1390 de puncte, iar Elena Bogdan a urcat de pe 84 pe 79, cu 915 puncte.