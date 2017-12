Constanța, în reorganizare urbanistică? Cum se poate face acest lucru

Anual, la începutul lui octombrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Arhitecturii, ocazie cu care sunt dezbătute principalele probleme și provocări în acest domeniu. Iar Constanța nu duce lipsă de probleme în această privință. Faptul că municipalitatea nu are, de mai bine de trei luni, un arhitect-șef cu atribuții depline este doar una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă municipalitatea din acest punct de vedere. Nu de alta, dar acesta este principalul motiv pentru care mii de cereri privitoare la eliberarea de documente necesare demarării de construcții nu au fost aprobate de multă vreme. Chiar și așa, reprezentanții municipalității lucrează la o mai bună organizare urbanistică a Constanței.

PROBLEMELE URBANISTICE ALE CONSTANȚEI

Recent, angajații Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei au avut o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România (OAR) - Filiala Teritorială Dobrogea, în care au analizat plusurile și minusurile în arhitectura Constanței. „În primă fază, un grup de arhitecți din cadrul OAR le-au prezentat angajaților din Primărie un material în care au expus principalele hibe pe care le are administrația în ceea ce privește organizarea urbanistică și elaborarea documentelor de autorizare a construcțiilor, precum și soluțiile propuse. De exemplu, am propus ca zona peninsulară să fie protejată mai bine, să existe mai puține locuri de parcare, cu atât mai mult cu cât este o zonă dedicată mai mult pietonilor. În plus, sunt multe de modificat în momentul în care se întocmesc autorizațiile de construcție și certificatele de urbanism, ar trebui să se renunțe la anumite condiții, la anumite contracte impuse de municipalitate. Ideea de bază este că ar trebui respectate procedurile standard prevăzute strict de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. Spun asta pentru că rolul Primăriei este acela de a pune în practică legea și a verifica dacă normele sunt respectate, nu de a-și da cu părerea în acest domeniu”, a declarat președintele OAR - Filiala Dobrogea, Alexandru Bălan. El a adăugat că va colabora îndeaproape cu administrația locală pentru a îmbunătăți peisajul urban al Constanței. „Orașul are o identitate urbanistică foarte bine definită care trebuie conservată. Monumentele arhitecturale pe care le regăsim în zona peninsulară, de exemplu, nu cred că există în alte localități din țară sau străinătate. De aceea este important să păstrăm ce avem”, a completat Bălan. Am încercat să obținem un punct de vedere legat de situația urbanistică în care se regăsește Constanța de la reprezentanții municipalității, însă aceștia nu au fost de găsit.

