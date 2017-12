Constanța, solidară cu victimele din clubul ”Colectiv”

15:30:33 / 01 Noiembrie 2015

Parinte Axinte

Copiii si tinerii incearca sa evadeze si se duc in astfel de locuri sau se drogheaza, pt ca isi dau seama ca in Romania, in tara lor, nu pot avea nici un viitor. Ca ajung sa sufere de depresie, ca nu-si pot gasi o slujba, ca nu sunt locuri de munca, ca salariile- mai ales ale tinerilor dk au noroc sa-i angajeze cineva- sunt extrem de mici ( asa ca nu va mai intrebati de ce fac avorturi), ca parintii nu mai au timp nici sa vorbeasca cu ei pt ca grija lor e doar sa faca bani, pt ca, pt ca. Cei mai curajosi pleaca in straini sa lucreze, dar a fii un dezradacinat e bine, e o solutie ? Sa-ti lasi la mii de km nevasta sau copiii e normal ? E crestineste sa separi familia ? Si asta din cauza cui ? A mea, a d- voastra, a omului de pe strada ? NU. Din cauza celor care ne conduc de 25 de ani fff prost. Din cauza legilor strambe, interpretabile, care creaza portite pt coruptie si corupti, din cauza politicului care dicteaza in toate domeniile aproape, din cauza presei scrise si tv care promoveaza in general incultura, prostia, ca doar nu or vorbi despre cum au distrus conducatorii nostri economia, industria, agricultura, turismul, transporturile. Povestiti-ne la tv ce s-a intamplat cu fiecare intreprindere din Constanta macar, sa vedeti atunci care sunt concluziile si care sunt vinovatii. Vinovatii ar trebui judecati pt subminarea economiei tarii si tradare. Ei l-au condamnat la moarte pe Ceausescu, acum noi nu ar trebui sa-i condamnam si pe ei? Acesti conducattori in nici un caz nu se pot numi crestini ortodocsi, ci doar niste rebuturi ale societatii, de care ne e sila.