Cooperare transfrontalieră româno-bulgară

Săptămâna aceasta a avut loc, la Neptun, al treilea atelier de lucru pentru elaborarea procedurilor comune de notificare, monitorizare şi intervenţie aferente Modulului 2 Intervenţie din cadrul proiectului „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border“. Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. La această activitate au participat 20 specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din zona eligibilă: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa, precum şi 19 specialişti din cadrul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Republica Bulgară - partenerul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la acest modul. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, iar acesta are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă). Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului.