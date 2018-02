Creatorii „Game of Thrones“ vor lucra la un nou proiect „Star Wars“

David Benioff și DB Weiss, creatorii celebrului serial Game of Thrones, vor începe să lucreze la un proiect Star Wars. Aceștia vor lucra la o nouă trilogie Star Wars după încheierea serialului, în 2019. Cei doi nu au dat prea multe detalii legate de viitorului proiect, însă au spus că vor concepe o poveste diferită de cea prezentată până acum de regizorul Rian Johnson, care a lansat „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi“ anul trecut, potrivit TheGuardian. Kathleen Kennedy, președintele companiei Lucasfilm, Benioff și Weiss fac parte din categoria celor mai buni povestitori în activitate, ceea ce ar garanta un real succes al viitorului proiect Star Wars. Sursa: Antena 3.