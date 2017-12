Criogenia, viața de dincolo de... viață

În câteva decenii, oamenii supuși procedurii de criogenie vor fi readuși la viață fie în propriile trupuri puse la înghețat acum, fie în roboți humanoizi sau măcar mințile lor vor putea fi transferate pe un computer, susține un om de știință de la o companie de criogenie din Rusia, într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Russia Today. ”Dacă tehnologia modernă continuă să se dezvolte la ritmul actual, acest scenariu va fi posibil în câteva decenii”, și-a întărit spusele Igor Artyukhov, unul dintre fondatorii companiei KrioRus, prima firmă de criogenie din Rusia. Obiectul de activitate al acestei firme este... stocarea trupului sau creierului persoanelor sau animalelor decedate, în speranța că, într-o bună zi, știința și tehnologia le vor permite învierea. Compania rusă nu garantează că ”clienții” săi vor fi înviați, explică Artyukhov, adăugând că nimeni nu poate ști sigur că tehnologia nu va da greș în această privință. ”Ar fi mai simplu dacă am avea exemplul unui caz reușit de înviere, atunci nu ar mai exista întrebări sau îndoieli. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte sau în zece ani. Oricum, oamenii mor și noi trebuie să facem ceva”, a mai declarat cercetătorul rus. ”Nu e nimic care să fie bun la moarte. Este absența vieții. Iubesc viața și vreau să văd cum va arăta viitorul”, a mai adăugat Artyukhov, precizând că și el va apela la criogenie când îi va veni sfârșitul.

Potrivit cercetătorilor ruși, sunt mai multe metode de a readuce la viață pacienții supuși criogeniei. Aceștia pot fi înviați în propriile trupuri, pot apela la roboți humanoizi sau mințile lor pot fi încărcate pe un computer special conceput, pentru a experimenta o așa-numită realitate extinsă. ”Orice opțiune este mai bună ca moartea”, a conchis Igor Artyukhov. Acesta le-a arătat jurnaliștilor de la Russia Today... oamenii viitorului, pacienți decedați închiși în capsule uriașe pline cu nitrogen lichid. ”Acesta este criostatul nostru plin cu nitrogen lichid, în care pacienții decedați sunt suspendați cu capul în jos”, a arătat Artyukohv. Steagurile Italiei, Japoniei, Marii Britanii, Australiei, Elveției și Statelor Unite sunt afișate pe pereții încăperii unde pacienții provenind din aceste țări își așteaptă învierea. Există și capsule mai mici, potrivite pentru criogenarea capetelor de la acei pacienți care speră ca, după un timp, mintea lor să fie încărcată într-un alt trup sau un robot, un computer, ceva care să le permită revenirea la viață.

Fondată în anul 2005, compania KrioRus are deja 11 ani de activitate istorică, am putea spune. Deja, 51 de pacienți sunt conservați în întregime sau doar capetele lor în laboratoarele sale. Principala condiție a criogenării unei persoane este ca aceasta să fie moartă... fizic și legal, altfel ar fi o crimă, afirmă cercetătorul rus. Procedeul criogenării ridică multe probleme de ordin etic și moral. Mulți cercetători susțin că este imposibilă învierea unui trup. Problema a fost readusă în discuție săptămâna trecută, când o adolescentă britanică, care a decedat de cancer, a fost criogenată în urma câștigării în instanță a acestui drept, la scurt timp de la moartea sa. Părinții divorțați ai fetei de 14 ani s-au angajat într-o bătălie legală menită să asigure criogenarea ei după moarte, la o clinică specializată din SUA. În instanță a fost citită și scrisoarea fetei a cărei identitate nu a fost făcută publică: ”Nu vreau să mor, dar știu că voi muri și vreau să trăiesc mai mult, vreau să am această șansă”. Oare va avea, într-adevăr, această șansă peste câteva decenii?!