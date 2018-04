Criza din sănătate și afecțiunile de sezon duc piața farma la un nivel record

Piața farmaceutică din România va înregistra afaceri record în 2018, apetitul românilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media și de situația de criză din sistemul sanitar. În tentativa de a-și găsi singuri soluții pentru problemele de sănătate, românii apelează tot mai frecvent la farmacii, iar această tendință se vede în datele financiare prezentate de KeysFin.

Potrivit unei analize realizate de Keysfin, care a luat în calcul datele financiare ale companiilor producătoare și distribuitoare de medicamente, afacerile acestora au evoluat susținut în ultimii ani, de la 37,92 miliarde de lei în 2012, la 47,87 miliarde lei în 2017, estimările pentru 2018 mergând spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei.

,,Creșterea prețurilor la medicamente, pe fondul valului de inflație din acest an, va influența în sens ascendent cifra de afaceri din acest sector, estimările noastre indicând aprox. 49,77 miliarde lei. Nu este exclus ca această cifră să fie depășită, evoluția vremii cu efectele sale urmând să influențeze în mod substanțial această estimare”, afirmă analiștii de la KeysFin.

Creșterea afacerilor a fost însoțită și de o evoluție semnificativă a profitabilității. Dacă în 2012, firmele din industria farma raportau un profit total de 1,65 miliarde de lei, în 2017 s-a ajuns la 2,38 miliarde lei, iar în 2018, experții de la KeysFin estimează un nivel cu 54% mai mare față de anul de referință 2012, de 2,53 miliarde lei.

“Creșterea cifrei de afaceri din industria farma, care ajuns la 26% în intervalul 2012-2017, vine în principal pe fondul extinderii susținute a lanțurilor de farmacii și a campaniilor de promovare agresive. Urmând modelul implementat cu succes în alte țări, piața farma a devenit principalul consumator de bugete de promovare, iar efectele s-au văzut rapid, în creșterea afacerilor și a numărului de clienți.”, au mai spus experții.

Potrivit datelor statistice, în România erau înregistrați oficial, în 2016, 158 de producători de medicamente și preparate farmaceutice și peste 6700 de comercianți cu ridicata și amănuntul.

CINE FACE JOCURILE ÎN PIAȚA FARMA

Potrivit analizei KeysFin, marii jucători din piață și-au consolidat în ultimii ani afacerile, astfel că topul principalilor jucători nu a suferit modificări semnificative.

Sectorul producției (CAEN 2110/2120) este condus de Terapia SA, cu afaceri de 567,98 milioane de lei (2016), companie urmată de firma ieșeană Antibiotice SA (334,99 milioane lei) și Sandoz SRL, cu 320,38 mil.lei. Clasamentul producătorilor este completat, în ordinea cifrei de afaceri, de Labormed Pharma SA, Gedeon Richter Romania SA, Fiterman Pharma SRL, Infomed Fluids SRL și Biotehnos SA.

În segmenul comerțului cu amănuntul (farmacii/CAEN 4773), topul investitorilor este condus de Sensiblu SRL, cu afaceri de 1,67 miliarde lei, companie urmată de DONA (S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA), cu 902,69 milioane lei în 2016 și Help Net Farma cu 549,90 milioane de lei. Topul comercianților, după cifra de afaceri, este completat de Catena Hygeia SRL și Ropharma SA.

În ceea ce privește comerțul en gros (CAEN 4646), lider este Mediplus Exim SRL cu o cifră de afaceri de 4 mld.lei, urmat de Farmexpert DCI SRL (2.9 miliarde lei). Topul este completat de firmele Fildas, Farmexim și Sanofi România SRL.

Statistica KeysFin arată pe de altă parte că, din punct de vedere geografic, cele mai multe firme din sectorul farma activează în București (1237), urmat de Cluj (322), Argeș (285), Bihor (279), Iași (279) și Dolj (278 firme).

În total, în România erau înregistrate, în 2016, 6905 companii în producția și distribuția de medicamente, cu peste 65.000 de angajați.

2018, ANUL CONSOLIDĂRILOR

Experții de la KeysFin estimează că în acest an, dincolo de depășirea pragului de 50 mld.lei – cifră de afaceri, companiile din comerțul farmaceutic își vor tempera extinderea teritorială, acoperirea geografică la nivel regional și local atingând un nivel considerat optim.

,,În prezent asistăm la o consolidare a pieței. Din 2012 și până în prezent, jucătorii din farma au investit masiv în principal în extinderea rețelelor de distribuție, iar analizele noastre arată că am atins un moment de apogeu. 2018 se anunță a fi anul consolidărilor. Vom asista, cel mai probabil, la fuziuni și achiziții și mai puțin la deschideri de unități noi”, afirmă analiștii.

Potrivit acestora, în acest an, companiile vor miza în primul rând pe investiții în programe de fidelizare a clienților și pe extinderea gamei de produse.

“ Dezvoltarea rețelelor de farmacii se va axa, în viitor, în primul rând pe dezvoltarea calității serviciilor. Evoluția economică pozitivă, creșterile salariale, vor susține acest demers. Pe de altă parte, principala provocare o va reprezenta inflația, dinamica prețurilor urmând să influențeze în mod semnificativ performanțele de vânzări”, au mai spus analiștii de la KeysFin.

PIAȚA GLOBALĂ, 800 MILIARDE DE DOLARI

Trendul crescător se regăsește și la nivel global, piața globală a produselor farmaceutice fiind estimată să crească cu aproximativ 5% în acest an și să depășească 800 de miliarde de dolari.

În Europa, Germania este liderul incontestabil în privința producției de medicamente. Bayer AG, Roche și Boehringer Ingelheim au venituri anuale de aproape 130 miliarde de dolari. În clasament urmează Marea Britanie, cu GlaxoSmithKline și Accord Healthcare (fostul Actavis), care au venituri anuale de 50 de miliarde de dolari. Din topul celor mai mari companii farmaceutice din Europa mai fac parte Novartis din Elveția, Sanofi (Franța), Astra Zeneca (Suedia), Nonvo Nordisk (Danemarca) și filiala Teva Pharmaceutical Industries din Olanda.

Potrivit experților, viitorul pieței farmaceutice este strâns legat de dezvoltarea companiilor de biotehnologie, care dezvoltă noi tratamente, în special pe segmentul imuno-oncologic.