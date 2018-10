CS Pantheon Constanța, vicecampioană națională la judo în întrecerea pe echipe la seniori

Clubul Sportiv Pantheon Constanța a reușit o performanță unică pentru judo-ul de la ţărmul mării, cucerind prima medalie constănțeană la nivel național în competițiile pe echipe rezervate seniori. Astfel, echipa formată din Sasha Goncearenco, cel care îndeplinește și rolul de antrenor, Vlad Vișan, Dimitrys Kanivets, Georgii Zantaraia și George Lozovanu, coordonată de președintele clubului, George Teseleanu, și directorul sportiv Alexandru Chirilă, a devenit vicecampioană națională în cadrul Campionatul Național de Judo pe Echipe Divizia A, desfășurat la 6 octombrie, în Sala Polivalentă din Iași. Constănțenii au învins pe CS Universitatea FC Argeș Pitești și Universitatea CSM Cluj Dinamo, cedând la mare luptă în finala cu gazdele de la CS Politehnica Iași, cu scorul de 2-3.

„Este cea mai importantă performanță realizată de judoul constănțean în competițiile de seniori pe echipe. După ce am organizat Cupa Mării Negre, la care am avut participare internațională, etapa de Euroregiune și stagiul de pregătire de la Venus, unde au participat peste 250 de sportivi, alături de invitatul special, celebrul sensei japonez Eiji Kikuchi, ultimul obiectiv important al anului era o clasare pe podium la Campionatul Național pe echipe și am reușit să-l îndeplinim. Ne dorim să facem la Constanța un centru de referință pentru judoul românesc”, a declarat președintele CS Pantheon Constanța, George Teseleanu.