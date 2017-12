CS U. Craiova, 16 meciuri consecutive fără înfrângere

CS Universitatea Craiova s-a apropiat de podium după victoria obținută marți seară, la Ploiești, 2-1 cu Petrolul, în etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, echipa antrenată de Sorin Cârțu și Emil Săndoi ajungând la 16 partide consecutive fără înfrângere. Și Astra Giurgiu a ajuns la două puncte de locul 3, ocupat de Petrolul, în urma succesului înregistrat aseară, pe teren propriu, în confruntarea cu Rapid București.

Rezultate - luni: ASA Tg. Mureș - FC Brașov 1-0 (Zicu 43); marți: U. Cluj - FC Botoșani 0-0, Dinamo București - Concordia Chiajna 0-3 (R. Alves 13, Elhmaed 53-autogol, M. Dina 85), Petrolul Ploiești - CS U. Craiova 1-2 (Astafei 49 / Nuno Rocha 6, Brandan 52-pen.); miercuri: Oţelul Galaţi - CSMS Iași 0-0, Astra Giurgiu - Rapid București 2-0 (De Amorim 22, Budescu 61), Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua București 0-1 (Rusescu 16).

Programul meciurilor de azi: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.00; Look TV și Digi Sport 1) și Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj (ora 16.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 50p (golaveraj: 39-12), 2. ASA 43p (30-12), 3. Petrolul 40p (34-15), 4. Astra 38p (37-17), 5. CS U. Craiova 38p (27-23), 6. Dinamo 35p (35-32), 7. FC Botoșani 30p (24-28), 8. FC Viitorul 26p (26-28), 9. Concordia 26p (25-27), 10. Pandurii 25p (28-27), 11. CSMS Iași 25p (21-28), 12. FC Brașov 24p (23-32), 13. U. Cluj 20p (21-28), 14. Gaz Metan 20p (20-28), 15. Rapid 19p (10-27), 16. Ceahlăul 16p (16-40), 17. Oțelul 15p (9-30), 18. CFR 11p (28-17) - echipă penalizată cu 24 de puncte.