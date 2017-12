“Culeţu, autorul celui mai grav abuz în serviciu al vreunui prefect în funcţie”

Încălcarea prevederilor Legii 340/2004, privind demararea unui proces în contencios administrativ, depăşirea termenului legal de iniţiere a acţiunii judecătoreşti precum şi lipsa temeiului legal pentru acţiunea prefectului Culeţu, îndreptată împotriva hotărîrii privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, l-au determinat pe preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, să depună plîngere penală împotriva prefectului pentru abuz în serviciu. ”Acţiunea domnului prefect Dănuţ Culeţu reprezintă cel mai mare abuz pe care l-a făcut un prefect în funcţie, din 1989 pînă acum, în Constanţa şi, după cunoştinţa mea, în România”, a declarat ieri Constantinescu. Liderul autorităţii judeţene a demontat, într-o conferinţă de presă, toate argumentele prefectului care au stat la baza atacului în contencios administrativ. Constantinescu a declarat că, indiferent dacă instanţa ar da cîştig de cauză prefectului, rezultatul unui nou vot pentru preşedinţia CJC va fi identic cu cel de luna trecută şi cel din iunie 2004. ”Este o bătaie de joc la adresa judeţului Constanţa. S-a demonstrat o dată că aleşii au votat la fel şi probabil vor vota la fel şi cu altă ocazie. Această acţiune nu poate fi făcută decît în scopul de a opri activitatea CJC, de a sista dreptul comunelor de a primi bani şi de a dezvolta proiectele demarate. Nu poate fi făcută o astfel de acţiune decît pentru a şicana, pentru a face rău...”, a declarat Constantinescu. Potrivit preşedintelui CJC, Culeţu a atacat în instanţă alegerea preşedintelui Consiliului doar din raţiuni politice şi mînat de răzbunarea lui Stelian Duţu, care a pierdut încă o dată oportunitatea de a prelua conducerea CJC. Şi preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Liviu Dragnea, care a participat la şedinţa de constituire a CJC, în aprilie, cînd s-a ales şi preşedintele, a declarat că acţiunea prefectului este pur politică.

Prefectul Culeţu impune abuziv normele pentru votarea viceprimarului, la alegerea preşedintelui CJC

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a criticat dur ieri, într-o conferinţă de presă, acţiunea prin care, luni, prefectul Dănuţ Culeţu a atacat în contencios administrativ hotărîrea CJC de alegere a preşedintelui CJC. Amintim că în ediţia anterioară a cotidianului “Telegraf” am prezentat în amănunt faptul că prefectul a atacat în instanţă Hotărîrea 114/2006 a CJC, privind alegerea lui Nicuşor Constantinescu în funcţia de preşedinte, invocînd faptul că nu ar fi fost respectate procedurile prevăzute în art. 11 din OG 35/2002, privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale. Mai mult, prefectul nu a respectat în demersurile lui prevederile Legii 340/2004, conform cărora ar fi trebuit să notifice CJC cu 10 zile înainte de iniţierea acţiunii în instanţă. Nicuşor Constantinescu este în continuare preşedinte al CJC, pînă cînd instituţia va primi înştiinţarea oficială privind înregistrarea acţiunii prefectului la Tribunal. ”Acţiunea domnului prefect Dănuţ Culeţu reprezintă cel mai mare abuz pe care l-a făcut un prefect în funcţie, din 1989 pînă acum, în Constanţa şi, după cunoştinţa mea, în România. Prefectul este numit de Guvern şi are ca principală sarcină respectarea legalităţii în teritoriu. Or, domnia sa, prin atacul în contencios de luni, a demonstrat încă o dată că nu este apolitic, deşi este pus să garanteze respectarea legalităţii în teritoriu şi că nu doreşte decît să continue confruntarea politică de la nivelul judeţului Constanţa, prin orice mijloace, fie ele şi ilegale! După cum ştiţi, atît domnia sa cît şi aparatul propriu al Prefecturii ştiu că HCJ 114 este perfect legală şi că articolul invocat nu priveşte consiliile judeţene ci consiliile locale, respectiv alegerea viceprimarului”. Aşa a început ieri conferinţa de presă preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Ordonanţa 35/2002 reglementează atribuţiile primarilor şi consiliilor locale şi prevede un regulament cadru de funcţionare pentru aceste instituţii. În plus, Legea 673/2004, care aprobă OG 35, stabileşte şi cum se aleg şi cum se validează consiliile judeţene, dar lasă acestora libertatea de a decide prin regulamente proprii care e maniera prin care se aleg preşedintele, vicepreşedintele sau comisiile de specialitate. Acest lucru este reglementat ferm în art. 79, alin. 7, care arată că CJC poate adopta prevederile din Ordonanţa 35. ”Dacă CJC doreşte să nu aplice nici o prevedere care priveşte consiliile locale, nu adoptă nimic şi stabileşte alte reguli”, a subliniat Constantinescu. În cazul CJC, ex-preşedintele Consiliului, Stelian Duţu, a adoptat HCJ 113/2003, valabilă şi în prezent, privind modalităţile de alegere a preşedintelui şi vicepreşedinţilor. În regulament nu s-a introdus şi art. 11 din OG 35, fapt pentru care, în cazul CJC, prevederile acestuia, invocate de prefect în acţiunea juridică iniţiată luni, nu sînt valabile. ”Pe cale de consecinţă, articolul 11 nu poate fi invocat în instanţă. Este ca şi cînd cineva trece prin intersecţie pe roşu şi este amendat pentru depăşire de viteză. Lucrurile sînt foarte clare. Am verificat şi la celelalte 41 de consilii judeţene, care şi-au aprobat regulamentele de funcţionare prin hotărîri proprii”, a afirmat preşedintele CJC.

Atac în contencios fără bază legală

Mai mult, Constantinescu a atătat că, în procesul de un an şi opt luni în cadrul căruia consilierii Alianţei au contestat constituirea CJC, instanţa nu a ţinut cont de art. 9 al OG 35, conform căruia hotărîrile de constituire a consiliilor şi cele de alegere a conducerii acestora nu pot fi atacate în instanţă, pe motiv că acest articol nu a fost adoptat în regulamentul de funcţionare al CJC, fapt pentru care nu este valabil în speţă. ”Pe cale de consecinţă, dacă art. 9 din ordonanţă nu a fost valabil pentru că nu era preluat în regulamentul de funcţionare, nici art. 11 invocat de prefect nu poate fi preluat de facto”, a arătat Constantinescu. El i-a comunicat ieri prefectului faptul că articolul invocat de el nu constituie bază legală pentru acţiunea în contencios. ”L-am rugat să precizeze dacă CJC trebuie să se întrunească pentru modificarea HCJ 113 în sensul adoptării art. 11 din ordonanţă, cu alte cuvinte, dacă el, ca prefect, dă ordin CJC să preia acele prevederi. Dar dacă se întîmplă acest lucru, este vorba despre un alt abuz în serviciu, pentru că nu poate o autoritate executivă să dispună unei puteri legislative. Înseamnă amestecul atribuţiilor puterilor în stat”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC a reclamat ieri şi faptul că prefectul nu a respectat prevederile legale privind modalitatea de demarare a unui proces în contencios administrativ, încălcînd termenul de 10 zile pe care trebuia să îl acorde CJC pentru remedierea aspectelor considerate nelegale din hotărîrea care face obiectul atacului. Culeţu a remis luni, în acelaşi timp, atît notificarea prin care sesiza faptul că HCJ 114 ar fi ilegală, dar şi înştiinţarea că actul a fost atacat în instanţă. ”Nici acest lucru nu a fost respectat de prefect. Iată încă o dovadă a nerespectării legislaţiei de către prefectul pus să respecte legislaţia în materie. Cum poate un Consiliu Judeţean instantaneu, cînd a primit notificarea, deşi legea îi dă timp 10 zile, să modifice hotărîrea, să reglementeze deficienţele?! Sîntem în Star Trek?! Ne întoarcem în timp 10 zile să modificăm hotărîrea?!”, a spus preşedintele CJC

”Reprezentantul Guvernului este împotriva propriului Guvern”

Constantinescu a anunţat ieri că a înaintat sesizări către instituţiile abilitate ale statului, pentru a lua măsuri împotriva abuzului prefectului: ”Pentru toate aceste abuzuri în serviciu, am făcut astăzi (n.r.-ieri) plîngere penală împotriva domnului prefect la Tribunalul Constanţa. De asemenea, am făcut adrese şi plîngeri către ministrul Administraţiei, Vasile Blaga, şeful domniei sale, şi către primul ministru, să ştie şi Guvernul cum respectă domnul prefect legea”. El a adăugat că prefectul de Constanţa se contrazice la nivel local cu politicile impuse de guvernanţii pe care îi reprezintă în teritoriu: ”Guvernul lucrează la un nou Cod Fiscal, prin care se va permite autorităţilor locale să instituie taxe speciale, iar domnul Culeţu atacă taxele locale ale Consiliului Local Municipal Constanţa, privînd municipiul de sume de peste 200 miliarde de lei şi aducînd turismul în pragul colapsului. Deci reprezentantul Guvernului este împotriva propriului Guvern, care l-a numit”.

Preşedintele CJC a amintit de faptul că judeţul se află în prezent într-o situaţie critică, după ce s-a confruntat cu inundaţii şi gripă aviară. Cu toate acestea, timp de două luni, autoritatea judeţeană s-a mai confruntat o dată cu o situaţie similară, după ce hotărîrile de constituire a CJC au fost anulate de instanţă, în urma sesizărilor consilierilor judeţeni ai Alianţei. În ciuda situaţiilor de urgenţă apărute, prefectul a preferat să convoace constituirea CJC în momentul în care expirase termenul legal de 20 de zile de la pronunţarea sentinţei judecătoreşti. ”Am acţionat pentru combaterea efectelor inundaţiilor şi trebuia să acţionăm în continuare. Din păcate, sinistraţii au viitorul incert, pentru că nu se ştie unde o să stea la iarnă. Nu pot sta în cîteva containere trimise de Guvern şi în ajutoarele trimise de noi. Trebuie refăcute urgent casele. Şi în condiţiile în care judeţul trece prin problemele astea foarte grave, cînd avem atîtea de făcut în judeţ, domnul prefect înţelege, în a 31-a zi, să atace, ilegal, în contencios, hotărîrea de alegere a preşedintelui CJC, doar din raţiuni politice şi mînat de răzbunarea domnului Stelian Duţu, care a pierdut încă o dată oportunitatea de a prelua conducerea CJC. Nu se poate să stea un judeţ luni la rînd în haos şi în nesiguranţă, doar pentru că o minoritate vrea să-şi impună voinţa în faţa majorităţii”, a arătat Constantinescu. ”Să judece cetăţenii judeţului Constanţa cît de bună este acţiunea prefectului apolitic”, a continuat el.

Funcţionarii Prefecturii au refuzat să participe la acţiunea lui Culeţu

În finalul conferinţei, Constantinescu a arătat că, chiar dacă instanţa va anula HCJ 114/2006, în CJC este acelaşi număr de consilieri PSD şi PRM, iar rezultatul votului va fi acelaşi: 23 la 14. El consideră că în eventualitatea unei noi alegeri a preşedintelui CJC, nu se mai poate pune problema unor noi presiuni la adresa consilierilor aleşi PSD şi PRM, deoarece vicepreşedinţii sînt deja aleşi, la fel ca şi componenţa comisiilor de specialitate. ”Este o bătaie de joc la adresa judeţului Constanţa. S-a demonstrat o dată că aleşii au votat la fel şi probabil vor vota la fel şi cu altă ocazie. Această acţiune nu poate fi făcută decît în scopul de a opri activitatea CJC, de a sista dreptul comunelor de a primi bani şi de a dezvolta proiectele demarate. Nu poate fi făcută o astfel de acţiune decît pentru a şicana, pentru a face rău...”, a declarat preşedintele CJC. El a ţinut să-i felicite pe funcţionarii publici din prefectură care au refuzat să semneze referatul care a stat la baza notificării. ”Mai mulţi funcţionari mi-au spus şi mie că au refuzat să semneze. Din păcate, a existat o persoană care s-a subordonat politic şi a încălcat cu ştiinţă legea scriind acel referat”, a spus Constantinescu, refuzînd pentru moment să dea publicităţii numele funcţionarului public. Contactat telefonic, prefectul a afirmat că nu are nimic de declarat în plus faţă de comunicatul remis presei în prima zi a săptămînii. În schimb, preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Liviu Dragnea, care a asistat, în aprilie, la şedinţa de constituire a CJC, a caracterizat acţiunea prefectului ca fiind un atac pur politic, prin care Culeţu a demonstrat că nu este independent politic. În urma şedinţei de constituire a CJC din aprilie, Dragnea afirma că alegerea preşedintelui CJC s-a realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că actul normativ nu poate fi subiectul unui atac contencios: “Prefectul nu poate ataca o procedură de vot, ci doar legalitatea unei hotărîri a autorităţii judeţene sau locale”.