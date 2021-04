Cum functioneaza cPanel si de ce ai nevoie de acest serviciu in pachetul de gazduire web?

Urmeaza sa achizitionezi curand un plan de gazduire web? Aceasta etapa poate avea un impact puternic asupra viitorului afacerii tale online, astfel incat ar fi bine sa alegi solutia potrivita inca de la inceput. Panoul de control este o functie utila, deoarece simplifica procesul de management si te ajuta sa indeplinesti majoritatea sarcinilor fara cunostinte de programare. Iata ce beneficii iti ofera acesta si de ce nu trebuie sa-ti lipseasca din pachet!

Instalarea aplicatiilor devine mai simpla

Poti instala aplicatii direct pe serverul de gazduire web, insa acest proces este dificil si consuma mult timp. Pe langa asta, s-ar putea sa fie nevoie sa folosesti diverse linii de coduri. Pe de alta parte, un auto-installer precum Softaculous automatizeaza lucrurile. In biblioteca acestuia se gasesc cele mai comune scripturi de tip open source si aplicatii web, iar tu nu trebuie decat sa selectezi ceea ce-ti doresti.

Ulterior, baza de date, permisiunile si fisierele pe server se vor modifica. In felul acesta, sunt reduse riscurile de greseli si poti adauga toate functiile dorite. In cazul in care sunt necesare anumite informatii, acestea vor fi solicitate intr-o interfata simpla. De asemenea, toate update-urile ulterioare au loc in mod automat.

Poti gestiona mai multe domenii

cPanel iti permite sa adaugi mai multe website-uri diferite in aceeasi zona, astfel incat nu mai este nevoie sa cumperi un plan de gazduire web diferit pentru fiecare. In schimb, poti imparti toate resursele disponibile in functie de necesitati. In plus, panoul vine la pachet cu o functie pentru crearea de subdomenii nelimitate.

Acestea sunt utile pentru organizarea navigarii catre sectiunile din website intr-un mai simplu, iar fiecare dintre ele are o functie specifica. Spre exemplu, un subdomeniu de tipul „blog.siteulmeu.ro” face referire la o sectiune cu articole. Aceeasi zona este vazuta de motoarele de cautare precum un website nou, astfel incat trebuie sa ai in vedere acest lucru inainte de creare.

Panoul de control te ajuta sa analizezi resursele disponibile

Desi exista unelte avansate pentru statistici pe serverul de gazduire web precum Google Analytics, instalarea acestora poate fi dificila. Pe de alta parte, cPanel iti pune la dispozitie o sectiune de monitorizare deja pregatita. Aceasta afiseaza volumul de trafic, sursa, precum si categoria din care face parte. Asadar, ai informatii detaliate cu privire la locul de unde vizitatorii ajung la tine, inclusiv sistemul de operare sau browserul web folosit.

Analizand aceste detalii iti poti face un plan pentru a-ti creste audienta, deoarece vei sti asupra caror aspecte trebuie sa te concentrezi. In plus, tehnologia nu este bazata pe cookies si nu necesita permisiunea utilizatorilor. In schimb, statisticile sunt create pe baza unui fisier din serverul de gazduire web. Astfel, iti este garantat faptul ca datele sunt corecte. De asemenea, exista o zona speciala pentru utilizarea resurselor. Gasesti acolo inclusiv informatii cu privire la erorile aparute pe website in ultimele 24 de ore, precum si un avertisment pentru atingerea limitelor resurselor.

De ce sa alegi un plan de hosting cu cPanel?

cPanel este un panou de control intuitiv, oferind o gama vasta de instrumente pentru crearea si administrarea site-urilor personale. Acesta permite configurarea conturilor de e-mail si a CDN-urilor, crearea de conturi FTP si o multime de alte functii.