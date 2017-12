Cum încearcă Primăria să împiedice parcarea pe trotuar

17:26:26 / 13 Decembrie 2016

Ce-i corect e corect !

Dar faceti in plm si niste parcari (cu plata modica care sa amortizeze investitie pe o perioada decenta de timp ) care sa deserveasca zonele cu trafic intens. Inteleg ca sunt unii bizoni care se pun de-a latul trotuarului dar nu putem sa ignoram faptul ca nu mai avem acelasi numar de masini ca pe vremea lu nea Nicu (perioada in care a fost gandita sistematizarea orasului). Nu cred ca soferii nu vor fi de acord sa plateasca un 2 lei/ora ca sa parcheze civiizat in loc sa se catere cu masinile pe unde apuca. Pace !