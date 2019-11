Cum își beau cafeaua jumătate din români

Pentru aproape 90% dintre români, indiferent de câţi ani au, cafeaua înseamnă relaxare, iar unul din trei români spune că atunci când se gânde;te la o ceaşcă aburindă, este mai fericit. Pe aproximativ 16% dintre români, o cană de cafea îi îndemnă la visare, arată un studiu Reveal Marketing Research. O altă valenţă importantă este concentrarea, menţionată cel mai des (30%) de cei între 25-34 de ani, dar mai puţin de cei în vârstă (7,1%). Pe aproximativ 16% dintre români o cană de cafea îi îndemnă la visare, iar pe 8,9% la colaborare. Rezultatele ne arată că nu mai este la modă să inviţi la o cafea, doar 7,5% dintre respondenţi asociind această băutură cu flirtul, în special cei de 45-54 de ani. Din păcate, această băutură delicioasă uneori induce stres dar la un procent mic, de 5,2% din populaţie. Jumătate din români, indiferent de vârstă, au declarat că preferă cafeaua cu zahăr. La polul opus, cafeaua neagră, simplă este pe placul a 44,3% dintre cei peste 65 de ani, şi a 25% dintre tineri. Putem spune că, odată cu înaintarea în vârstă, se dezvoltă gustul pentru cafeaua neîndulcită, sau, din cauza problemelor de sănătate este preferată cea simplă. În schimb, 18,8% dintre tinerii sub 25 de ani beau cafeaua cu arome, în special femeile. O mică parte dintre respondenţi au menţionat cafeaua cu lapte, miere sau îndulcitor. Aproape jumătate dintre români asociază cafelei un desert, doar tinerii sub 25 de ani au o preferinţă mai scăzută în acest sens (33%). Pe de altă parte, indiferent de vârstă, o treime dintre români nu savurează cafeaua fără ţigară. Foarte puţini (sub 3%) au menţionat alte tabieturi la cafea cum ar fi presă, TV, socializare sau un pahar de apă.