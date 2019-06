Cum se obține uleiul CBD și care sunt întrebuințările sale?

Uleiul de canabis, cunoscut si sub numele de ulei CBD, este un remediu natural, obtinut prin metode speciale de extractie din planta de canepa. Fiind deja un subiect disputat in presa de cativa ani incoace, este important sa fim informati cu privire la intrebuintarile acestui remediu, precum cu procesul sau de extractie.

Cum se fabrica uleiul CBD?

Cand aud de canepa, cele mai multe persoane, au tendinta de a plasa produsele conexe in aceeasi categorie de substante stupefiante. Cu toate acestea, numeroasele studii facute in prezent vin sa demonteze acest stigmat, deoarece, alaturi de substanta psihoactiva (intalnita doar in anumite specii de canepa), exista si multe alte substante cu un rol deosebit de benefic pentru organismul uman. Astfel, in ultimul timp, studiile s-au concentrat pe canabidiol, compusul activ din ulei CBD, ce poate fi folosit cu succes ca tratament pentru o serie de afectiuni.

Spre exemplu, acesta joaca un rol important in calmarea durerilor si inflamatiilor, dar si in depasirea conditiilor mai grave, precum anxietatea, epilepsia sau chiar unele tipuri de cancer! Prin urmare, datorita metodelor moderne de extractie, este posibila separarea THC-ului de CBD, ce are ca rezultat un produs legal si sigur de folosit!

In ce domenii este folosit uleiul CBD?

Foarte multe persoane sunt dispuse sa incerce acest remediu naturist, avand incredere in potentialul terapeutic al canabisului. Acesta este si motivul pentru care producatorii isi diversifica de la un an la altul oferta de produse pe baza de ulei CBD, ce pot fi impartite in doua categorii: produse medicinale si cosmetice.

Ulei CBD folosit in scopuri medicinale

In lume deja exista un medicament pe baza de ulei CBD, care combate episoadele de epilepsie infantila. De asemenea, FDA-ul (Food and Drug Administration) din SUA a aprobat inceperea testelor si pentru alte medicamente pe baza de ulei de canabis. Conform studiilor, uleiul CBD a dat rezultate bune in tratarea afectiunilor intestinale, in lupta cu anxietatea si depresia, cu durerile si inflamatiile post-traumatice, dar si cu anumite simptome ale unor tipuri de cancer (exista foarte multe studii in curs despre acest efect).

Ulei CBD folosit in cosmetica

In prezent, multe companii internationale de cosmetice si-au indreptat atentia catre acest produs. Acest fapt se datoreaza proprietatilor uleiului CBD de a reda elasticitatea si tineretea pielii, prevenind acneea si aparitia ridurilor.

Cum se obtine ulei CBD din planta de cannabis?

Primul pas este alegerea unei surse de canepa cu o concentratie mare de canabidiol. Astfel de plante cresc atat volumul rezultat, cat si calitatea produsului. Astfel, dupa cultivare, plantele sunt trimise la un laborator pentru procesul de extractie. Uneori este folosita intreaga planta (aceasta metoda este preferata), alteori doar parti din aceasta. In cazul celei dintai, se obtine un ulei CBD cu spectru complet de canabinoizi, care au capacitatea de a stimula mai bine propriul sistem endocanabinoid uman. Aceasta proprietate se numeste "efect de anturaj". Iata care sunt cele mai des folosite metode de extractie:

Extractia cu alcool - Este o metoda des intalnita, inventarea acesteia fiind atribuita lui Rick Simpson. Aceasta consta in scufundarea completa a plantei intr-un solvent precum alcoolul din cereale. Dupa ce alcoolul se evapora, ramane uleiul CBD. Exista si o metoda mai avansata, numita Roto-vap. Aceasta presupune incalzirea alcoolului, fapt ce conduce la o evaporare mai rapida. De asemenea, aceasta metoda capteaza alcoolul pentru a fi folosit mai tarziu.

Extractia cu CO2 - Acest proces complex presupune trecerea dioxidului de carbon prin planta. Este nevoie de o serie de camere speciale pentru aceasta metoda, al caror rol este de a controla temperatura si presiunea. Astfel, sub actiunea acestor doi factori, uleiul CBD reactioneaza mai intai cu dioxidul de carbon, dupa care se separa de acesta, intr-o camera separata.

Cu toate acestea, extractia este doar o mica parte din procesul obtinerii unui ulei CBD de calitate, gata de folosit. Pentru a ajunge la rezultatul final, uleiul rezultat va trebui sa fie purificat, diluat si tratat, pentru atingerea rezultatelor scontate.