Cum se poate prelungi speranța de viață cu 10 ani sănătoși

Obiceiurile sănătoase, cum ar fi consumul de alcool cu moderaţie, menţinerea unei greutăţi corporale normale şi exerciţiile fizice practicate cel puţin 30 de minute pe zi, pot extinde viaţa unei persoane cu circa un deceniu, conform unui studiu realizat de o echipă internaţională de oameni de ştiinţă, citat miercuri de Press Association.



Specialiştii au descoperit că persoanele care adoptă un stil de viaţă sănătos se pot aştepta să se bucure de mai mulţi ani cu o stare bună de sănătate în comparaţie cu cele care fumează, consumă prea mult alcool sau sunt supraponderale.



Studiul, publicat în British Medical Journal (BMJ), a fost efectuat pe baza unor date prelevate de la peste 110.000 de persoane şi s-a concentrat pe riscul de boli cardiovasculare, cancer şi diabet de tip 2.



Echipa de cercetători, printre care specialişti de la Harvard School of Public Health din Boston, Statele Unite şi Universitatea din Amsterdam, Olanda, a analizat efectul a cinci obiceiuri sănătoase - absenţa fumatului, un indice de masă corporală (IMC) sănătos - de la 18 la 25 - activitatea fizică moderată până la viguroasă timp de cel puţin 30 de minute pe zi (inclusiv mers rapid), alimentaţia sănătoasă şi aportul moderat de alcool (5 grame până la 15 grame de alcool pur pe zi pentru femei - o unitate de alcool are 8 grame de alcool pur, deci 15 grame înseamnă aproximativ un pahar de 175 ml de vin - şi 5 grame până la 30 grame de alcool pentru bărbaţi - 30 grame reprezintă aproximativ 700 ml de bere).



Echipa a calculat apoi câţi ani fără diabet, boli cardiovasculare şi cancer ar putea oferi în plus după vârsta de 50 de ani un stil de viaţă sănătos.



Rezultatele au demonstrat că femeile cu un stil de viaţă sănătos au prezentat la 50 de ani o speranţă de viaţă de încă 34,4 ani - 84 de ani în total, fără diabet, cancer sau afecţiuni cardiovasculare. Femeile care nu au adoptat, însă, niciunul dintre factorii de stil de viaţă sănătos enumeraţi au prezentat la 50 de ani o speranţă de viaţă de încă doar 23,7 ani.



În cazul bărbaţilor de 50 de ani, cei care adoptă patru sau cinci dintre factorii de viaţă sănătoasă s-ar putea aştepta la încă 31,1 ani fără afecţiuni majore, comparativ cu doar 23,5 ani pentru bărbaţii care nu au adoptat obiceiuri sănătoase.



Bărbaţii care fumau peste 15 ţigări pe zi şi femeile şi bărbaţii obezi (IMC peste 30) au cele mai mici şanse de a duce o viaţă fără boli.

„Politicile publice pentru îmbunătăţirea alimentaţiei şi a mediului fizic, favorabile adoptării unei diete şi a unui stil de viaţă sănătos, precum şi politicile şi reglementările relevante (de exemplu, interdicţia fumatului în locurile publice sau interzicerea grăsimilor trans) sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea speranţei de viaţă, în special a speranţei de viaţă fără boli cronice importante“, au subliniat cercetătorii.