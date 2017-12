Cum va fi vremea în Dobrogea? Prognoza meteo pe două săptămâni

Vremea se va răcori de la o zi la alta până vineri, 26 august, în Dobrogea. Maximele vor scădea de la 32 la 27 de grade Celsius, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Între 27 şi 31 august temperaturile vor crește din nou, până la o medie de 30 de grade C, după care, până pe 4 septembrie, mediile diurne vor scădea uşor, din nou. Temperaturile nocturne se vor menține în jurul mediei de 21 de grade C în aceste zile, apoi vor marca o scădere până la 18 grade C pe 26 august. În intervalul 27 august - 4 septembrie, mediile minimelor regionale vor avea variații nesemnificative, menținându-se la valori de 18 - 19 grade C, potrivit meteorologilor. Totodată, dacă până pe 24 august, cu precădere în cursul după-amiezelor, local vor fi averse slabe, după aceea vremea va fi în general frumoasă, cu o probabilitate foarte redusă pentru ploi.