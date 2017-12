Cum va fi vremea în următoarele zile?

Apar ploile în Dobrogea, avertizează specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Joi, 15 septembrie, vor fi ploi însoțite de descărcări electrice, iar maxima va ajunge până la 28 de grade Celsius. De vineri, 16 septembrie, însă, atmosfera va fi însorită și temperaturile vor începe din nou să crească. Vineri, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade C, iar minimele între 16 și 19 grade C. Sâmbătă, 17 septembrie, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade C, iar cele minime între 17 și 21 de grade C.