Cupa Prieteniei la fotbal în sală, un altfel de turneu

Sâmbătă, de la ora 13.00, în sala de sport din localitatea constănţeană Castelu, sunt programate primele jocuri din cadrul ediţiei a patra a Cupei Prieteniei la fotbal în sală, competiţie cu scop caritabil organizată de Primăria şi Consiliul Local al Comunei Castelu, în colaborare cu Uniunea Democrată Tătară.

13 echipe vor participa la ediţia din acest an, fiind împărţite în două grupe -

GRUPA A: Young Boys, La Chiftea, FC Năvodari, UDT Asancea, FC IMUM 95, Young Boys Balada şi CS Tortoman.

GRUPA B: King Army, CS Nisipari, Sport Team, Old Boys Karasù, CS Castelu şi AS Tatar.

„Vor fi patru săptămâni de spectacol fotbalistic, iar la final vom vizita copiii cu care soarta nu a fost foarte blândă. Am crescut această competiție de la an la an și asta se vede nu doar în numărul mai mare de echipe participante dar și în partenerii care ne sprijină la ediția cu numărul patru şi care pun umărul la organizarea ireproșabilă a turneului”, au anunţat organizatorii.

Programul partidelor din weekend -

Sâmbătă, 12 ianuarie

ora 13.00: CS Castelu - King Army

ora 14.00: Young Boys - Young Boys Balada

ora 15.00: CS Nisipari - Sport Team

ora 16.00: La Chiftea - FC IMUM 95

ora 17.00: AS Tatar - Old Boys Karasù

ora 18.00: FC Năvodari - UDT Asancea

CS Tortoman stă

Duminică, 13 ianuarie

ora 13.00: CS Tortomanu - FC IMUM 95

ora 14.00: Sport Team - CS Castelu

ora 15.00: Young Boys - UDT Asancea

ora 16.00: King Army - Old Boys Karasù

ora 17.00: La Chiftea - FC Năvodari

ora 18.00: CS Nisipari - AS Tatar

Young Boys Balada stă