Curățenie de primăvară, cu spor. Pe unde se igienizează spațiile verzi

A doua ediție a campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, care are loc pe tot parcursul lunii aprilie, se desfășoară cu mare spor în tot orașul. În 6 aprilie, acțiunile de igienizare a spațiilor verzi au continuat în cartierul Tomis I, în zona City Park Mall și în stațiunea Mamaia, unde muncitorii au tuns iarba, au tăiat și toaletat arborii și au greblat și cosit în zona parcurilor și scuarurilor. Asemenea acțiuni au avut loc și în parcul din Poarta 6, unde muncitorii au cosit și greblat. De asemenea, în zona Far a fost plantat gazon în casetele stradale de pe marginea trotuarelor. Activitățile continuă și în 7 aprilie, în cartierele Tomis II și Poarta 6, precum și în stațiunea Mamaia sau zona Far. Angajații firmelor partenere ale Primăriei Constanța se vor ocupa de cosirea și greblarea spațiilor verzi din parcuri, de plantarea gazonului în casetele stradale, în special în cele de pe bd. 1 Mai. De asemenea, în cartierul CET vor fi tăiați și toaletați arborii. Nici reprezentanții ONG care s-au alăturat acestei campanii nu vor sta degeaba. În timp ce muncitorii lucrează pentru igienizarea spațiilor publice, voluntarii derulează activități de conștientizare a pericolului pe care îl reprezintă deșeurile pentru mediul înconjurător. Unul dintre programele care se desfășoară în perioada campaniei se numește „Cartonașul roșu” și presupune sancționarea simbolică, sub forma unui cartonaș roșu, a celor care sunt prinși că aruncă gunoaie la întâmplare. La a doua abatere, însă, făptașii vor fi sancționați fără drept de apel.

