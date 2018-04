Cursa „Apă, Nisip, Foc“, în Ultramaratonul „Alerg 24h pentru Autism“, la Mamaia

Unic la nivel european, evenimentul sportiv „Alerg 24h Autism Marea Neagră“ este, potrivit organizatorilor, cea mai mare competiție pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Așa se face că peste 2.000 de persoane s-au înscris deja în această competiție ce va avea loc pe 5 și 6 mai, pe nisipul stațiunii Mamaia. „Greutatea“ concursului va fi dată de cursa „Apă, Nisip, Foc”, destinată celor mai puternici și competitivi alergători. Mai mult, pentru prima dată în Constanța, va fi organizat și un eveniment sportiv destinat persoanelor aflate în scaune rulante.

Evenimentul sportiv „Alerg 24h Autism Marea Neagră“ aduce la malul mării o cursă inedită destinată celor mai puternici și competitivi alergători: Cursa „Apă, Nisip, Foc”. Manifestarea sportivă are că scop promovarea drepturilor de integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități. Această cursă presupune parcurgerea a șase obstacole care vor trebui străbătute de către participanți pe un traseu în lungime de 3 km. Fiecare echipă participantă la eveniment are rezervat un loc în această cursa, iar membrii echipei, pe rând, în funcție de resursele fizice, pot participa și la această competiție. Aceștia vor fi supuși unor probe cu diferite grade de dificultate: de la căratul unui buștean de lemn, până la mersul prin apă mării, sărit prin cauciucuri, mers târâș pe sub plasă sau trecut prin foc. „Puscașii americani din baza de la Mihail Kogălniceanu au venit cu această idee la ediția din 2017 și au considerat că o alergare de 24 de ore pe nisip nu este o provocare destul serioasă pentru pregătirea lor fizică, astfel încât am ridicat gradul de dificultate pentru cei mai bine pregătiți dintre noi. Având în vedere dificultatea acestei probe, cei ce vor lua startul în această cursă specială vor aduna de trei ori mai mulți km decât ceilalți competitori și vor contribui decisiv la numărul total de kilometri alergați de echipă. O buclă de 3 kilometri din Cursa „Nisip, Apă și Foc” va fi echivalentă cu 9 kilometri din Cursa Clasică. Calculul pentru echivalarea distanțelor a fost realizată în funcție de caloriile consumate, estimările fiind realizate împreună cu un antrenor de fitness și un nutriționist“, a declarat Adrian Gemanaru, președintele Centrului de Autism Marea Neagră.

Datorită numărului de peste 2.000 de persoane înscrise, evenimentul Alerg 24h Autism Marea Neagră reprezintă principala competiție sportivă care promovează în mod direct dreptul de a fi acceptat în comunitate al persoanelor cu nevoi speciale.

Cursa scaunelor rulante

Pentru prima dată în Constanța, va fi organizat și un eveniment sportiv destinat persoanelor aflate în scaune rulante. Această competiție demonstrativă este organizată în colaborare cu Comitetul Paralimpic Român, iar startul va fi dat de către secretarul general al organizației, Florin Milciu. Traseul acestei curse va fi de 1 kilometru și se va desfășura pe faleza din Stațiunea Mamaia. „În deschiderea evenimentului principal, vom organiza această cursă, deoarece este o dovadă de normalitate într-o societate modernă ca orice competiție sportivă să acorde posibilitatea persoanelor cu anumite nevoi speciale să poată participa în mod direct la evenimentul sportiv“, a precizat Adrian Gemănaru, organizatorul evenimentului.