Cutremur puternic în Italia. Mai mulți morți și zeci de răniți

Cel puţin două persoane au murit, iar alte zeci sunt rănite în urma cutremurului de suprafaţă produs luni seară în sudul Italiei, afirmă surse citate de publicaţiile La Repubblica şi Corriere della Sera.

Ambasada României în Italia a contactat serviciile de protecţie civilă şi autorităţile din Ischia, pentru a verifica dacă sunt români afectaţi în urma cutremurului care a zguduit insula. De asemenea, a fost înfiinţată o celulă de criză pentru a acorda asistenţă consulară dacă va fi necesar, fiind puse la dispoziţie şi numere de telefon unde cei care au nevoie de ajutor pot suna.

O a doua victimă a cutremurului de 4,00 grade care a lovit luni seară insula Ischia, în largul orașului Napoli (sud), a fost descoperită, potrivit informațiilor apărute în presa locală, după cum informează marți DPA. Salvatorii încercau să scoată marţi dimineaţa trei copii, în viaţă, prinşi între dărâmături. O femeie în vârstă a murit la Casamicciola, în nordul insulei, ucisă de bucăţi de moloz dintr-o biserică ce au căzut peste ea. Aproximativ 25 de persoane au fost rănite, majoritatea uşor. Salvatorii încercau să scoată dintre dărâmături trei copii, cu care comunicau, a precizat Prefectura Napoli. Potrivit unui mesaj al pompierilor, un bărbat a fost scos în viaţă de sub un imobil surpat, către ora locală 2.30 (3.30, ora României). Ar fi vorba despre tatăl celor trei băieţi - inclusiv un bebeluş -, potrivit mai multor publicaţii italiene. Mama, nevătămată, ar fi dat alarma. "La Casamicciola, un imobil s-a surpat, iar trei persoane au fost scoase în viaţă dintre dărâmături: două femei şi un bărbat", a precizat într-o conferinţă de presă şeful departamentul Protecţiei civile Angelo Borrelli.

Două mici comunităţi au fost afectate, Casamicciola şi Lacco Ameno, învecinate.

Pe Insula Ischia, cutremurul a fost înregistrat la ora locală 20.57 (21.57, ora României), iar epicentrul a fost localizat la zece kilometri adâncime, în nord-estul insulei. Evaluată mai întâi la 3,6 de Institutul de geofizică, magnitudinea seismului a fost revizuită la 4,0. Cutremurul a fost urmat de 14 replici, precizează Angelo Borrelli.

Mai multe imobile din comună s-au surpat, iar multe aveau fisuri ameninţătoare. Postul de informaţii Rai News 24 difuza imagini cu persoane aflate în concediu în apropiere de maşinile lor pline de valize. Altele stăteau pe bănci publice sau în grădinile caselor. Potrivit presei italiene, multe maşini aşteptau, în portul de pe Ischia, să se îmbarce şi să ajungă la Napoli cât mai repede. Un feribot a plecat către ora locală 2.30 (3.30, ora României), iar altul două ore mai târziu. Echipe de pompieri au fost mobilizate, din mai multe regiuni, pentru a fi operaţionale rapid, a precizat pentru presă prefectul Bruno Frattasi, în subordinea căruia se află pompierii. Între ele se aflau şi două unităţi specializate în căutări sub dărâmături. Unicul spital pe Insulă, la Lacco Ameno, care a fost iniţial evacuat, a primit autorizaţia să se redeschidă. Mai mulţi pacienţi au fost trimişi către altă unitate cu elicopterul.

Acest seism are loc în contextul în care Italia se pregăteşte să comemoreze joi un an de la cutremurul soldat cu 299 de morţi la Amatrice şi în comunele vecine, în centrul ţării. În octombrie 2016, iar apoi în ianuarue 2017, alte trei seisme au devastat regiunea. Restaurantele erau înţesate, iar numeroase magazine erau încă deschise la începutul acestei seri de vară, când un zgomot surd s-a auzit, iar totul a început să se zgâlţâie, au povestit mai mulţi martori pe Twitter. "O experienţă teribilă, totul se zgâlţâia, în beznă, casele se surpau, un coşmar", a scris o femeie. "Eram pe canapea şi mă uitam la televizor. S-a luat curentul, zgâlţâieli, ceva îmi cade în cap, urlu, plâng, mama mă prinde şi am fugit afară", povesteşte alta. Alimentarea cu electricitate s-a reluat după câteva minute, însă numeroase persoane au rămas pe stradă, ezitând să se întoarcă în clădiri.

Pe Insula Ischia au loc seisme frecvent. Cel mai grav a avut loc în iulie 1883. Cu o magnitudine de 5,8, el s-a soldat cu peste 2.000 de morţi, inclusiv familia filosofului Benedetto Croce, pe atunci în vârstă de 17 ani, scos în viaţă de sub dărâmături. Insula este foarte populată în această perioadă, iar atât turiştii, cât şi localnicii au fugit speriaţi pe străzi. Cea mai afectată zonă este Casamicciola, situată în partea nordică a insulei, anunţă The Guardian. Conform imaginilor difuzate de televiziuni, aproximativ şase clădiri şi o biserică s-au prăbuşit în urma cutremurului. De asemenea, cel puţin un hotel şi o parte a unui spital au fost evacuate. Presa a relatat că o femeie ar fi murit lovită de molozul provenit de la o biserică.

Serviciile de urgenţă, aflate deja pe insulă pentru a stinge incendiile de păduri care au afectat sudul Italiei, verifică starea clădirilor. Televiziunile relatează că imobilele prăbuşite par să fi fost locuite şi că mai multe persoane ar fi prinse între dărâmături.

Ambasada Romaniei in Italia a contactat serviciile de protecție civilă din zonele seismului pentru a verifica daca sunt români afectați în urma cutremurului. Cetățenii români afectați pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Roma — (0039) 06 835 233 58; (0039) 06 835 233 56; (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de urgență al misiunii diplomatice 0039 345 147 39 35.

