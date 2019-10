Cuvinte cu caracter rasist adresate unui jucător de la Viitorul

Incident cu caracter rasist în partida dintre Universitatea Craiova şi FC Viitorul Constanţa, scor 3-1 (Cicâldău 44, Koljic 45, Bălaşa 53 / Ţîru 7), din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal. Antrenorul echipei constănţene, Cătălin Anghel, eliminat la pauza meciului, a declarat la conferinţa de presă că acest lucru s-a întâmplat după ce le-a transmis arbitrilor cuvintele obscene adresate de Nicuşor Bancu lui Bradley De Nooijer.

„A fost o altercaţie şi Bancu i-a spus lui Bradley De Noojier: Du-te în aia mă-tii de negru împuţit! I-am spus arbitrului că nu este normal să se întâmple aşa ceva. Când voiam să intru în vestiar am fost oprit de arbitrul de centru şi mi-a spus că sunt eliminat pentru că aş fi adus injurii arbitrului de tuşă”, a spus Cătălin Anghel.

Căpitanul Nicuşor Bancu a afirmat că nu mai ştie ce a spus, dar şi-a cerut scuze: „Nu cred că am spus aşa ceva. A fost un clinci ca la fotbal, m-am băgat, au fost înjurături, dar nu cred că a fost aşa ceva. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dar am fost puţin nervos şi poate de asta am zis ceva”.

Iar căpitanul Viitorului, Bogdan Ţîru, a spus imediat după joc, la Digi Sport: „Am început meciul foarte bine, cred că am dominat până în minutul 40. S-a întors meciul dintr-odată și nu am mai reușit să înscriem. Nu vreau să mă leg de arbitraj, dar nu se poate ca un căpitan de echipă să îi spună lui Bradley (n.r. - De Nooijer) „cioară împuțită”, mă scuzați (n.r. - jenat că a fost nevoit să reproducă), dar e imposibil ca tușierul să nu audă asta”.