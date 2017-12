Dacă ajunge președinte, Igor Dodon îi retrage cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu

În R. Moldova, candidații la prezidențiale care se vor confrunta în turul al doilea de scrutin au avut o dezbatere televizată după model american, în care s-au atacat reciproc, fără menajamente, probabil spre disperarea electoratului, indiferent de preferințele politice.

Nici nu s-a văzut președinte că Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor (PSRM), clasat pe locul întâi în primul tur al scrutinului prezidenţial din R. Moldova, a avertizat că îi va retrage cetăţenia moldovenească fostului preşedinte al României, Traian Băsescu, dacă va câştiga alegerile, relatează Independent.md. ”Noi din startul acestor dezbateri am înţeles că doamna Maia Sandu este o unionistă. Ea nu a vrut să recunoască, că acum nu îi este convenabil, dar cu câteva luni în urmă, pe data de 2 februarie, în acest studio, a spus că va vota pentru unirea cu România. Şi Maia Sandu este susţinută de unionişti, cei care vor să distrugă R. Moldova, cum ar fi Băsescu, cum ar fi Ghimpu, cum ar fi alţii. Eu consider că acest lucru este inadmisibil. Eu consider că R. Moldova trebuie să rămână ca stat independent şi suveran. Şi așa va fi.În ceea ce ţine de Băsescu, eu ştiu şi am acumulat toate documentele necesare că, atunci când au fost depuse actele şi când s-a luat decizia, s-a încălcat procedura. De aceea, domnule Băsescu, profitați acum, câteva zile. După data de 14 veți pierde această cetăţenie pe care nu o meritaţi”, a spus Dodon, întrebat de moderatotul dezbaterii dacă are nevoie de votul lui Băsescu. ”Dodon Igor va fi un preşedinte al tuturor, indiferent că sunteţi cu viziuni de stânga sau de dreapta, pentru că preşedintele ţării nu poate fi un membru de partid. Eu voi asigura relaţii bune, de prietenie, de vecinătate şi cu România, şi cu Ucraina, eu sunt pentru relaţii bune cu UE. Regimul de vize nu va fi introdus, cum unii vă sperie, trebuie mai departe să mergem fără vize în UE. Trebuie ca aceia care au cetăţenie română şi moldovenească, nu am nicio problemă cu aceasta, dar dacă doresc să meargă în funcţii de stat, atunci da, trebuie să cedeze una dintre cetăţenii. Eu sunt pentru relaţii bune cu Federaţia Rusă, pentru că acolo este piaţa de desfacere, acolo sunt migranţii noştri. De aceea, preşedintele Dodon va fi pentru un echilibru între Est şi Vest. Un pod, dacă doriţi, între Est şi Vest şi între Vest şi Est. Şi cred că acest lucru este posibil”, a mai spus Dodon în cadrul dezbaterii.

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu şi soţia sa, Maria Băsescu, au depus, joi, jurământul de cetăţeni ai R. Moldova, la sediul ambasadei R. Moldova în România. ”Trebuie să recunosc că am şi opţiuni politice în R. Moldova”, a declarat Traian Băsescu după ceremonie, potrivit agenţiei Associated Press. Ulterior depunerii jurământului, familia Băsescu va trebui să depună actele pentru paşapoartele moldoveneşti, pentru a putea exercita dreptul de vot în turul doi al scrutinului prezidenţial. Procedura de obținere a cetățeniei R. Moldova pentru familia Băsescu s-a prelungit din cauza atacării la Curtea Constituțională, de către socialiști, a decretului președintelui Nicolae Timofti.