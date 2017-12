“Dacă aş ajunge cunoscut în America, nu cred că mi-aş mai dori altceva”

În urmă cu cîţiva ani, Mihai Trăistariu era unul din membrii formaţiei “Valahia”. În prezent, artistul de pe plaiurile mioritice este cunoscut în aproape toată Europa. În acest

week-end, artistul s-a aflat la Constanţa,

într-o scurtă vizită şi, în exclusivitate pentru cotidianul “Telegraf”, Mihai a vorbit despre planurile sale, despre succesul de la Eurovision şi despre viaţa sa personală.

Elena TOADER

Cum te simţi, acum, ca vedetă internaţională?

Încă nu sînt o vedetă internaţională... Am semnat contracte cu case de discuri din străinătate, care se vor ocupa de albumul meu în ţara respectivă. Îmi vor promova videoclipurile pe posturile tv locale şi melodiile pe posturile de radio. Dacă piesa va prinde, aşa cum a prins în Grecia, în clipa aceea voi fi chemat să concertez acolo. Atunci voi putea spune că sînt vedetă internaţională, cînd piesele mele vor fi plăcute în mult mai multe ţări. Acum am semnat, deja, cu case de discuri din Grecia, Cipru, Malta, Croaţia, Estonia, Belgia, Suedia, Olanda, Luxemburg, Franţa, Austria, Germania, Anglia şi Elveţia. Dacă Dumnezeu mă va ajuta, voi ajunge cunoscut în toate aceste ţări. Videoclipul piesei “Tornero” va fi intens promovat, dar ca să fiu cunoscut trebuie să particip şi la emisiuni, să mă vadă lumea mai des, să fiu invitat peste tot. În Grecia, am fost invitat la Premiile MTV, unde am cîntat alături de o mare vedetă autohtonă - “Tamta”, piesa “Tornero”. Ea a cîntat în greceşte, o parte ea, una eu, a fost extrem de interesant. În Grecia s-a crezut că eu voi cîştiga Eurovisionul, astfel că piesa cu care am participat la concurs a fost promovată foarte intens. Am avut parte de o surpriză foarte plăcută, cînd, în finală, toată lumea cînta cu mine versurile melodiei. În acest moment, “Tornero” este în Grecia foarte promovată, sînt un norocos că s-a întîmplat aşa. Săptămîna trecută am primit şi din America o propunere de contract, nu este o casă de discuri uriaşă, dar este una de mijloc, care îşi doreşte foarte mult să îmi promoveze piesa şi în State. Dacă aş ajunge cunoscut în America, nu cred că mi-aş mai dori altceva.

Ce înseamnă colaborarea ta cu ?

Această ofertă a venit imediat după Eurovision, cînd directorul circului a venit la mine. Practic este un circ, dar unul special, fiind cel mai mare show mondial. Se fac CD-uri, DVD-uri cu coloana sonoră, cu spectacolul propriu-zis, care se vînd foarte bine, poate la fel de bine ca albumele lui Michael Jackson. “Circ du soleil” este un show mondial, în care se investeşte foarte mult, dar este foarte obositor. Am primit o ofertă pe timp de un an sau şase luni, dar mie mi se pare foarte mult timp. Ar trebui să plec cu ei, în stil caravană, din ţară în ţară. Sînt patru reprezentaţii pe zi, două de dimineaţă şi două după-amiază, iar de dormit, dormi pe drum. Este foarte obositor. Sînt foarte mulţi mercenari, aşa cum le spun eu, care nu au altceva de făcut şi îşi permit să aibă un asemenea stil de viaţă. Dacă lipsesc trei luni pentru acest maraton, s-ar putea să-mi dăuneze. Mi-au oferit o sumă foarte tentantă... cred că o lună şi jumătate sau două luni este posibil să merg alături de ei. În afară de faptul că voi cînta, în acest spectacol voi face coloana sonoră.

Show-ul durează o oră şi jumătate, acolo sînt oameni - fenomen, din punctul meu de vedere, nişte talente deosebite. Pe lîngă coloana sonoră, voi avea şi o apariţie de trei minute în spectacol, voi cînta piesa “Why”, care îmi pune în valoare octavele mele. Nu ştiu, încă, ce voi accepta. Este foarte posibil să aleg să fac coloana sonoră, să nu fiu nevoit să merg cu ei, să se audă vocea mea pe fundal. Nu m-aş fi dus pentru bani, ci pentru că este un spectacol unic, iar pentru mine este o mare onoare.

Ce planuri ai pentru această vară, în România?

În România am mai puţine planuri, deşi deja m-au chemat toţi organizatorii de spectacole de pe litoral. Nu i-am refuzat, dar le-am explicat că sînt foarte cerut în străinătate, nu ştiu dacă am 10 zile în toată vara, în care să fiu în România. Chiar dacă va fi obositor să fiu mereu plecat, pe drumuri, nu voi lua în seamă acest aspect, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Nu vreau să mă plîng, nu am cum, trebuie să dau tot din mine, este o perioadă favorabilă pentru cariera mea, sper să ajung mare...

Cine se ocupă de imaginea ta?

În prezent se ocupă foarte multă lume de imagine mea. De aprox. un an se ocupau foarte mulţi, dar nu găseam persoana potrivită, care să mă mulţumească şi pe mine. Pentru a fi mulţumit şi eu şi stilistul de imaginea mea, trebuie să comunicăm permanent, să îmi placă şi mie rezultatul. Practic, casa de discuri îţi alege stilistul. În ultima vreme, sînt mulţumit de felul în care arăt. După ce am cîştigat Eurovisionul în România, de mine s-au ocupat stilişti... talentaţi.

Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

Nu prea mai am timp de...familie. De ultima prietenă m-am despărţit în urmă cu 4 luni. De atunci n-am mai avut timp, am fost plecat mereu, nu am avut timp de o relaţie. Acum îmi doresc o relaţie, doar că sînt plecat foarte mult timp, mă gîndesc că va trebui să-mi iau prietena cu mine. Ar trebui să fie o fată care să nu aibă foarte multe de făcut aici, care să mă poată însoţi... Altfel, nu ştiu cum aş reuşi să am o relaţie. Dar cred că, dacă voi găsi această persoană, îi va plăcea viaţa mea; este ca o vacanţă pentru mine...