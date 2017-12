Dacian Cioloș nu exclude implicarea politică

Premierul Dacian Cioloș a declarat miercuri că nu exclude implicarea politică, dar nu a luat încă o decizie în acest sens, precizând, referitor la informațiile potrivit cărora ar urma să fie numit la conducerea Serviciului de Informații Externe, că este vorba de speculații, întrucât nu are competențe pentru astfel de responsabilități.

"Implicarea politică nu o exclud, dar nu am luat o decizie. Eu consider că deja, de la un astfel de nivel de responsabilitate, un prim-ministru, când își face treaba și încearcă să-și facă treaba corect, face politică într-un anumit fel. Sigur, nu a fost politică partinică din punctul meu de vedere, pentru că nu am fost înscris într-un partid politic, dar voi căuta să văd care e modalitatea cea mai eficientă ca să pot să-mi valorific competențele în viitor", a afirmat Cioloș, într-o conferință de presă de bilanț, la Palatul Victoria.

El a spus că este deschis la discuții cu PNL și USR, cele două partide alături de care a fost în campania electorală, și nu va refuza nicio invitație în acest sens.

"În măsura în care vor exista invitații, nu o să le evit pentru că e util să avem o discuție inclusiv legat de modul în care au decurs lucrurile în acest an și legat de modul în care vor decurge lucrurile și în viitor. Mă gândesc în primul rând la cele două partide care au susținut platforma 'România 100', unde eu am pus niște valori și niște principii în care chiar cred. Chiar cred că un proiect politic, indiferent de ce natură, ar trebui să aibă la bază acele valori. Probabil că o discuție asupra modului în care atașamentul la aceste valori și la această platformă, cel puțin din partea celor două partide care au declarat că o susțin, o discuție pe marginea acestora ar putea fi utilă", a adăugat Dacian Cioloș.

Întrebat dacă va prelua conducerea SIE, Cioloș a răspuns că informațiile în acest sens sunt speculații și că nu este interesat să obțină "cu orice preț" un post.

"Astea sunt speculații care au fost lansate și pe care nu știu de ce unii le iau de bune fără să mă fi întrebat pe mine. Nu mi-am pus niciun moment problema și nu cred că cineva și-a pus problema asta pentru că cred că ar fi știut răspunsul. Eu nu am competențe pentru astfel de responsabilități și nu mă interesează să obțin un post cu orice preț pentru a putea fi util. Nu s-a pus problema și nici nu se pune problema", a susținut premierul.