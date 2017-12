Dar din dar se face rai! Mănăstirea Colilia are nevoie de sprijin!

18:55:47 / 05 Noiembrie 2017

Solutie !

Transformarea manastirii in ferma de pasari , de porci , sau de bovine . S-ar putea lua bani si de APIA , se pot cere relatii in acest sens de la Spagoveanul si de la Tanasescul ... Distanta fata de sat respecta standardele europene , asa ca va putea deveni si rentabila , cu terenul arabil din jur ... Astfel , maicutele , ar putea fi de folos umanitatii si nu sa vegeteze nesimtit , in speranta mantuirii , care este o iluzie , daca , deja depind de un cacat de generator , cand miliarde de lei s-au scurs catre manastire si degeaba ... Nimeni nu s-a mantuit , nimeni nu a devenit mai bun , mai fericit , mai satisfacut ! La munca , deci !