Dascăl violat cu martori?!

La sediul postului de poliţie al localităţii Deleni s-a prezentat, ieri dimineaţă, Petre Popescu, dascălul bisericii ortodoxe din satul Şipote care a reclamat faptul că, în urmă cu două seri, ar fi fost victima unui viol. Potrivit acestuia, incidentul s-a petrecut pe un teren viran situat în spatele şcolii generale. Popescu, în vîrstă de 33 ani, a depus o plîngere scrisă prin care îl acuza pe Nicolae Trache, din Şipote, că l-ar fi violat, în urmă cu două zile, în prezenţa mai multor săteni. Dascălul spune că în seara violului a băut mai mult decît trebuia în discoteca din sat. Bărbatul care este dascăl de aprox. 12 ani susţine că la ieşirea din local s-a întîlnit cu un grup de localnici care consumau băuturi alcoolice în faţa unui magazin. „M-au ameninţat că mă bat dacă nu îi însoţesc. M-au dus pe un teren din spatele şcolii generale. Acolo erau mai multe persoane de faţă cînd Nicolae Traşcă m-a dezbrăcat şi m-a batjocorit în faţa tuturor. Eram beat, dar îmi aduc aminte că rîdeau de mine şi mă puneau să cînt cîntece bisericeşti. După ce a terminat primul, amicul lui a vrut să mă batjocorească şi el. Atunci am spus că mă duc pînă la toaletă. Am sărit gardul şcolii şi am fugit acasă”. Poliţiştii din Deleni spun că dascălul a depus plîngere abia ieri dimineaţă întrucît i-a fost ruşine de săteni.

Petre Popescu a fost convins de mama sa să se prezinte la postul de poliţie pentru a reclama violul. Şeful de post din Deleni, ag. de poliţie Ovidiu Velican, spune că în declaraţia victimei apar o serie de inadvertenţe. „A declarat că fapta s-a produs la ora 23, însă la acea oră noi am efectuat o patrulare în zonă şi el era încă în discotecă. Ulterior, a spus că de pe la ora 20 nu-şi mai aduce aminte exact ce s-a întîmplat însă ţine minte scenele petrecute în spatele şcolii din localitate”, a declarat şeful de post din Deleni. Poliţiştii spun că vor merge cu dascălul la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru a fi supus unei expertize medico-legale. Există însă suspiciuni că dascălul ar fi depus reclamaţie împotriva lui Nicolae Trache pentru a se răzbuna pe acesta din cauza unor conflicte mai vechi. În cazul în care medicii legişti nu vor confirma violul, dascălul va fi amendat cu pînă la 500 lei pentru alertarea falsă a autorităţilor. Pe de altă parte, localnicii din Şipote susţin că Trache este un om aşezat la casa lui, cu nevastă şi copil. Chiar soţia celui reclamat de către dascăl a rămas stupefiată la aflarea veştii că soţul său l-ar fi violat pe acesta, susţinînd că Popescu are probleme psihice, fapt cunoscut, în opinia femeii, de aproape tot satul. Poliţiştii urmează să audieze mai multe persoane care ar fi asistat la viol. De asemenea, Nicolae Trache va fi şi el anchetat de poliţişti urmînd să dea explicaţii cu privire la acuzele ce i se aduc.