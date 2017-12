David Beckham devine designer

Fotbalistul David Beckham se gândeşte serios să îi calce pe urme soţiei sale şi să se impună în lumea modei, trecând de la model la designer, dorind să-şi lanseze o colecţie proprie de lenjerie intimă. Celebrul fotbalist a avut deja mai mult contacte cu lumea modei, în calitate de model, însă. A fost, anul trecut, imaginea Emporio Armani pentru colecţia de lenjerie intimă. Şi a apărut şi într-un clip publicitar alături de soţia sa, Victoria, tot pentru Emporio Armani. “David are 35 de ani şi nu va juca fotbal mereu. Dar el este o imagine simbol pentru bărbaţii din întreaga lume şi îşi doreşte mult să îşi lanseze propriile creaţii”, a comentat un prieten al starului, citat de publicaţia “News of the World”.