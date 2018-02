Declarația 600 - fiscalitate complicată de dragul complicării

DISCRIMINARE Guvernul ar trebui să elimine formularul 600, iar persoanele care desfășoară activități independente ar putea să depună doar formularul 200, în anul următor, pentru plata contribuțiilor sociale, spune consultantul fiscal Mihaela Mitroi (de la Pricewaterhouse Coopers - PwC), citată de startupcafe.ro. De asemenea, ea atrage atenția că trecerea obligatorie de la impozitul pe profit la cel pe veniturile microîntreprinderilor, pentru firme cu afaceri sub noul prag de un milion euro, va afecta majoritatea societăților din România și în special pe cele cu marje de profit de până la 6,25% - „Nu cred că este un lucru bun. Un milion de euro este un plafon foarte mare. S-au făcut aproximări că va afecta circa 80% dintre firmele autohtone. Dacă societățile sunt în perioada de investiții, de-abia s-au înființat și vor să facă ceva, să contruiască - asta presupune investiții, costuri, cheltuieli, care generează, pentru început, pierderi. În niciun caz nu poți să intri pe profit dacă ești în perioada aceasta de investiții. Și pierderile nu sunt recunoscute. Dacă ai făcut cheltuieli foarte mari, dar ai și un venit acolo, plătești impozit, spre deosebire de cei care sunt pe impozit pe profit și care nu achită nimic“. „Bonus“ - dacă o microîntreprindere românească are un acționar în străinătate, când trimite dividende, acum i se impozitează. Dacă era companie plătitoare de impozit pe profit, nu o taxa nimeni. Dacă aceeași firmă trimite dividende la o surată autohtonă, nu se mai impozitează nimic. Pe scurt, e discriminare și e rost de infringement din partea Comisiei Europene.

SOLUȚIA SIMPLĂ De cealaltă parte, în legătură cu formularul 600, Mitroi spune că există alternativă, respectiv declarația 200, care are ca termen 25 mai - „Formularul 600 a fost criticat pentru că trebuia să depui până la 31 ianuarie venitul estimat. Dacă anul trecut ai avut peste 22.800 lei, ar fi trebuit să estimezi că și anul acesta vei avea la fel, ceea ce este destul de dificil. Deci varianta simplă este formularul 200, care există deja și care se depune în fiecare an, până la 25 mai. Și am terminat povestea. Și nu mai sunt probleme de anticipare, de nimic și plătești o singură dată. Nu știu de ce s-au complicat cei de la Finanțe. Noi trebuie să găsim sisteme cât mai simple, să reducem numărul de taxe“. Și calculul este simplu - se plătește 5% impozit și încă 10% CASS, dacă depășești 22.800 lei.