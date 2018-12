Demența, o problemă de sănătate la nivel european

17:59:11 / 09 Noiembrie 2018

Da , asa este !

A se vedea cati dementi avem in parlament , in guvern , in agentiile statului , in deconcentrate . Adica , pusi pe furat , pe mintit , pe supt , pe tuns si pe belit ... Ratatii astia de la PSD-ALDE-PNL-PMP , au in gand sa-si permanentizeze domnia in acest spatiu cu orice risc , chiar sa duca tara in prapastie ... Panaramele si jegosii !